El puente del ‘caloret’

Rita Barberá tiene su nombre unido a la historia de Valencia. No lo puede negar nadie. Con o sin homenaje, la alcaldesa honoraria es un símbolo para muchos valencianos que la votaron masivamente durante muchos años y que sintieron profundamente su muerte, sobre todo por el contexto en el que ocurrió y el calvario mediático y político que tuvo que sufrir. Rita no se merecía lo que le pasó.

Han tenido que pasar siete años desde su fallecimiento para que el nombre de Rita Barberá aparezca en el callejero. El puente de las Flores es también ya el de Alcaldesa Rita Barberá. El lugar es acertado, porque la que fuera también presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias ideó esta pasarela que luce en una de las zonas más emblemáticas de la capital. Valencia debe mucho a Barberá y la nueva alcaldesa, María José Catalá, ha considerado necesario hacer justicia con una figura emblemática de nuestra historia reciente.

Sin embargo, coincidirán conmigo en que será difícil que los valencianos pasen a utilizar la nueva denominación cuando hablen del puente. No creo que se haga común decir "he aparcado cerca del puente de Rita" o "quedamos en el puente de las Flores Alcaldesa Rita Barberá".

Espero que las flores luzcan como siempre y no se marchiten en los largos y tórridos veranos que venimos sufriendo los últimos años. En caso de que ocurriera, y con maestros de la sorna como son los valencianos, no me extrañaría que empezase a generalizarse la denominación puente del ‘caloret’. Que nadie piense que esto molestaría a Rita si estuviese viva. Estoy seguro de que a la alcaldesa honoraria esta broma le provocaría una de sus sonoras y características carcajadas.