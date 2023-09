Tu horóscopo diario: domingo 1 de octubre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 1 de octubre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tal vez no disfrutes de un día tan agradable o placentero como hubieras deseado, pero en realidad no va a ser porque este sea desafortunado sino, sobre todo, porque interiormente tú no te encontrarás bien. Por fortuna solo es una coyuntura pasajera, no es una mala racha o un cambio a peor. Inestabilidad emocional.

Tauro

Hoy la Luna se hallará en una posición más favorable y te ayudará a que disfrutes de un día más agradable y placentero, ya sea en medio de tu ámbito familiar o en otro tipo de situaciones. Predominio de la alegría y el optimismo que además van a estar apoyadas en un día moderadamente afortunado y realizador.

Géminis

Predominio de la inestabilidad emocional, te verás atascado entre dos o varios caminos sin saber exactamente cuál tomar, e incluso con el riesgo de que si te decantas por uno probablemente no será el mejor. Tu mente dará muchas vueltas y hoy te va a ser difícil encontrar la paz o la armonía. Tensiones con familiares.

Cáncer

Hoy vas a tener que esforzarte por sacar tu energía de forma positiva, estarás más colérico o agresivo de lo habitual y podrías dirigir todo ello contra tu pareja o tus seres más queridos, especialmente por la tarde, incluso aunque esto no sea lo que en realidad deseabas. En realidad todo vendrá de tus tensiones internas.

Leo

Aunque en tu interior te sientas feliz y lleno de paz hoy el día te lo van a complicar tus familiares o seres queridos a quienes vas a tener que ayudar con sus problemas materiales o sufrimientos emocionales. Hoy tendrás que sacar esa generosidad y ese amor que te caracteriza, pero al final todo se resolverá poco a poco.

Virgo

Hoy tendrás un día feliz o al menos muy agradable, pero eso será, sobre todo, porque no vas a dejar que nadie te lo fastidie. Tendrás muy claro que en este momento tienes que pensar en ti y alejarte de todo lo que amenace tu búsqueda de la paz y la armonía, o por lo menos eso es lo que vas a intentar con gran convicción.

Libra

Hoy vas a tener que hacer algo que se te da mejor que ninguna otra cosa, poner paz en un conflicto familiar o con tu pareja, al final lo conseguirás, pero te va a costar mucho trabajo o tener que hacer un gran sacrificio. Este es un día muy bueno para ti porque estos esfuerzos tan agotadores te van a traer una gran recompensa.

Escorpio

Vas a tener un día bastante feliz, especialmente en el ámbito sentimental y familiar, todo ello gracias a un excelente influencia de la Luna, una plenitud emocional que también se apoyará en que las cosas te van a salir bien. Un día ideal para estar junto a tu pareja o también para dar comienzo a algún romance o para consolidarlo.

Sagitario

Una persona a la que quisiste mucho va a volver a tu vida o vas a tener noticias de ella. Esta vuelta podría ser el final de un doloroso conflicto o incluso la realización de algo que deseabas muy profundamente sin que nadie lo supiera, pero lo cierto es que hoy te espera una sorpresa que va a traer un cambio favorable a tu vida.

Capricornio

Hoy la Luna se hallará en buen estado cósmico y eso te ayudará a poder disfrutar de un día a la medida de tus deseos y hacer aquellas cosas que te apetecen, ya sea en el ámbito del hogar y la familia o en otros muy distintos. Sin embargo, no vas a poder evitar tener algunas inquietudes o hasta preocupaciones por tu economía.

Acuario

Hoy disfrutarás de un día más agradable que los anteriores, podrás gozar de una mayor paz en tu familia o entre tus seres más queridos. También puede ser un buen momento para los asuntos del corazón y simplemente para disfrutar de los placeres. La vida te pondrá una pequeña recompensa o tú lo vas a sentir de este modo.

Piscis

Hoy debes tener resignación porque en tu destino está siempre orientado a ayudar a otras personas, a veces incluso con unos sacrificios bastante grandes, y eso es precisamente lo que te va a suceder hoy. Buscarás disfrutar de un día feliz, pero te vas a encontrar un gran problema relacionado con tu familia o seres queridos.