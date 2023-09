Carmen Morales, víctima de una situación de "abuso de poder"

Carmen Morales, hija de Rocío Dúrcal, ha reconocido haber sido víctima de abuso de poder en el pasado. Después de lo ocurrido con la Selección Española de Fútbol Femenino, la actriz apunta a que ella también ha llegado a pasar por esa situación, aunque gracias a su carácter no lo permitió.

En concreto, Carmen sufrió abuso de poder en el ámbito laboral. "Me intentaron despedir del trabajo, pero no lo consiguieron", ha confesado al ser preguntada por un periodista de Europa Press durante el estreno de la obra teatral 'School Of Rock' en Espacio Ibercaja Delicias.

"Yo soy muy de enfrentarme a las situaciones y decir 'esto no es correcto' y te enfrentas a ello y ya está, e intentar dejar las bases ahí bien, bien asentadas", ha continuado al asegurar que ella prefiere actuar y plantar cara ante una injusticia.

Por otro lado, la hija mayor de Rocío Dúrcal también ha querido recordar la relación de María Teresa Campos y su madre, quienes, asegura, se tenían mucho aprecio. "María Teresa siempre amaba la música, siempre contaba con mi madre para muchas cosas y siempre estaba apoyando a las artistas", ha señalado.

Así, también ha indicado que la música ha sido muy importante para ella. "El rock and roll es fundamental en la vida y a veces hace falta ese pequeño empuje para tirar para adelante", ha manifestado con entusiasmo.