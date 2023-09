Sémper niega debate en el PP con la abstención a Sánchez: "Un debate se zanja cuando lo ha habido, pero no existía"

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha negado este sábado que haya existido debate interno dentro del PP sobre una posible abstención a Pedro Sánchez para no depender de Junts, la formación liderada por Carles Puigdemont. Según ha recalcado, un debate "se zanja" cuando había debate previo pero "no existía ese debate".

Así se ha pronunciado en una entrevista en RNE, después de que voces como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre haga abogado por una abstención del PP ante una investidura del líder del PSOE con tal de que los socialistas no gobierne con "comunistas, independentistas y filoterroristas".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya rechazó esa abstención este viernes durante su debate de investidura. "Le advierto que no vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles. Otro paso más del cinismo, ya no", recalcó a la bancada socialista.

Al ser preguntado entonces si queda zanjado ese debate sobre la abstención, Sémper ha resaltado que un debate "se zanja cuando ya había habido un debate". "Le puedo asegurar que no existía ese debate", ha proclamado, para añadir que "parece razonable que quien ha ganado las elecciones reclame en justicia poder ostentar la presidencia del Gobierno" y al PP "nadie" le hecho "una propuesta alternativa".

Ve a Feijóo "reforzado" tras el debate de investidura

Sémper, que ha subrayado que Feijóo "sale reforzado" del debate de investidura como "candidato solvente" y como "un gran parlamentario", ha indicado que si Sánchez y el PSOE "conceden la amnistía y algún tipo de referéndum" a los independentistas, al PP le "tocará hacer oposición". En ese caso, ha proseguido, será una "buena oposición" ante lo que, a su juicio, sería "un mal Gobierno" para los españoles porque dependerá de "quienes no tienen un proyecto para España".

Dicho esto, ha censurado que el jefe del Ejecutivo en funciones no subiera a la tribuna de oradores del Congreso, algo que ha tildado de "absolutamente irrespetuoso". Además, ha negado que al PP le descolocara la subida del socialista Oscar Puente a la tribuna de oradores en sustitución de Sánchez.

"Con el sanchismo, ya esperamos cualquier cosa lamentablemente, cualquier giro de los acontecimientos, cualquier regate en corto, cualquier navajazo", ha asegurado, si bien ha admitido que al PP le "incomodó profundamente" el contenido de la intervención de Puente.

En cuanto a si la resolución conjunta de Junts y ERC exigiendo la amnistía y el referéndum para investir a Sánchez da esperanzas al PP, Sémper lo ha rechazado y ha añadido que quien tiene que estar "muy preocupado" es el PSOE. "En estas fechas conviene escuchar mucho a los independentistas, porque son quienes nos están demostrando que no mienten y que no ocultan sus intenciones", ha aseverado.

No le parece contundente el comunicado del PSOE Y PSC

Sémper ha dicho que lo "sorprendente" y lo "novedoso" de lo que está ocurriendo es que el PSOE "calle" ante las exigencias de los independentistas y el jefe del Ejecutivo "se niegue a dar respuestas y decir qué es lo que opina". "Ante esta exigencia ¿sí o no? Nosotros tenemos bien claro que la amnistía no tiene encaje constitucional y que sería además desprestigiar nuestro Estado de Derecho y la división de poderes", ha apostillado.

Preguntado entonces si no le parece contundente el comunicado del PSOE y PSC rechazando el referéndum, Sémper ha indicado que la política les tiene "acostumbrados a muchos eufemismos, a dar vueltas o a marear la perdiz para acabar diciendo nada" cuando "hay respuestas cuya claridad solo exige un sí o un no" como en este caso.

Además, ha admitido que todo esto puede formar parte de una "teatralización" y fruto de una negociación donde hay "tiras y aflojas". "Yo entiendo que quieran aliviar su situación penal, lo entiendo desde un punto de vista humano. Lo que no tiene una justificación política es que haya políticos que amnistían a políticos. Es verdaderamente sorprendente", ha manifestado.

En este sentido, ha criticado que haya "políticos que están dispuestos a amnistiar a otros políticos de los delitos penales que cometieron para que esos políticos amnistiados les voten la Presidencia del gobierno". "Es verdaderamente sorprendente lo que está pasando en la política española", ha exclamado.

Aconseja al PNV que "se vaya acostumbrado"

Por otra parte, Sémper ha avisado al PNV que no encontrará un PP "silente" y "callado" y le ha recordado que en el País Vasco, que celebra elecciones el próximo año, ambas formaciones compiten por el mismo electorado.

"Quizás el PNV lo que no está es acostumbrado a que se le digan algunas cosas. Pues que se vaya acostumbrando. Porque nosotros defendemos un proyecto político para el conjunto de los españoles, un proyecto político que no hay diferencia entre los ciudadanos de primera y de segunda y un proyecto político que, por lo tanto, en el País Vasco también es alternativa al PNV", ha declarado.

En este sentido, ha indicado que si espera "un PP silente, callado o arrugado ante el PNV se equivoca" y ha saludado que los nacionalistas vascos hayan tomado "buena nota en este proceso de investidura" porque así "tendrán también las cosas claras".

Al ser preguntado si el PP se ha cerrado puertas tras el debate de investidura, Sémper ha negado que su formación se haya cerrado puertas que "no estuvieran ya cerradas" y ha insistido en que el PP se debe al conjunto de los españoles, no al PNV.

Además, ha negado que la relación entre ambos partidos haya salido peor de lo que estaba tras el contundente duelo parlamentario entre Alberto Núñez Feijoo y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ya que, a su juicio, "cuando uno defiende con educación y con respeto lo que piensa, si alguien se ofende y se molesta, el problema" lo tiene "el que se ofende". "Yo creo que en esta vida está bien tener la lengua afilada pero lo que no conviene es que si tienes la lengua afilada tengas la piel también fina", ha apostillado.

Uso del euskera

Finalmente, al ser preguntado si volverá a utilizar el euskera desde la tribuna del Congreso, ha dejado la puerta abierta y ha defendido el reglamento de la Cámara como estaba antes de la reforma para poder usar las lenguas cooficiales porque permitía ese uso "autotraduciéndose con pequeñas frases" y con "párrafos breves" como hizo él.

Dicho esto, ha asegurado que las lenguas cooficiales "no son patrimonio de los independentistas ni de los nacionalistas" y ha criticado la "teatralización" que ha realizado el diputado de Bildu Oskar Matute al asegurar que a sus abuelas en el País Vasco no las dejaban hablar euskera. "Será la suya porque la mía ha hablado euskera. Y yo me niego a que un independentista tergiverse la realidad y tergiverse la historia", le ha replicado.