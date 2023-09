Tu horóscopo diario: sábado 30 de septiembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 30 de septiembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

El fin de semana se iniciará con el riesgo de malas experiencias sentimentales o familiares. Es importante que dejes fluir las cosas, no trates de forzar los acontecimientos, quizás en otros momentos te ha salido bien, pero ahora no es probable que eso ocurra. Las ilusiones y la realidad podrían ir por caminos distintos.

Tauro

Hoy va a ser un día algo difícil, o quizás tú lo vivas de este modo, con riesgo de problemas familiares que se presentarían de un modo inesperado. En estos momentos la suerte y las oportunidades estarán dirigidas al trabajo y los asuntos materiales, pero no tanto hacia la vida íntima, donde habrá mayores dificultades.

Géminis

En principio este será un buen día para ti, pero debes tener cuidado porque podrían presentarse desencuentros o discusiones con tu familia o tu pareja, incluso quizás no seas tú quien los provoque. Inestabilidad emocional, momentos de gran alegría que se alternarán con tensiones. Favorable a la actividad y los viajes.

Cáncer

Hoy la poderosa influencia de Neptuno te podría traer dificultades en la vida sentimental y familiar, las cosas no van a salir como tú esperabas o como te hubiera gustado, lo que no significa que van a salir mal, pero en líneas generales tus ilusiones van a ir por un lado, pero la realidad iría por otro. Debes abrir los ojos.

Leo

Este será para ti un día de goces y placeres. Se abre un fin de semana muy centrado en la familia, el hogar, tu pareja, los hijos y la vida íntima en general, en el que, afortunadamente, vas a disfrutar de muchos momentos de paz y felicidad. Lo necesitas porque estos días te vas a sentir más sensible o vulnerable de lo habitual.

Virgo

Tendencia general favorable, búsqueda de la paz y tranquilidad en un día que tiende a salir del modo que deseas. Ideal para olvidarte de los problemas, ahora es el momento de pensar en ti y buscar aquello que necesitas. Afortunadamente, va a ser un día muy bueno o tú lo vas a vivir de esta manera, sea solo o acompañado.

Libra

La magnífica influencia del Sol te seguirá atrayendo momentos de gran bienestar y felicidad, y en este caso el destino te va a devolver el amor y la ayuda que has dado desinteresadamente a otras personas, ya sea en forma de pareja o cualquier otro tipo de relación que te lleve a la realización de tus sueños en lo emocional.

Escorpio

Aunque hoy el día sea bueno, como probablemente ocurrirá, eres tú quien te sentirás mal sin saber por qué, con momentos de introversión y cavilaciones con poco o ningún fundamento. Interiormente, te sentirás pensativo o melancólico, pero de cara al exterior te mostrarás mucho más animoso, firme y dominando la situación.

Sagitario

Este es un día ideal para que te alejes de los problemas y las preocupaciones, porque además lo necesitas más de lo que crees. Ahora tienes que pensar en ti para que en los próximos días puedas centrarte en los demás, debes buscar aquello que te hace feliz o que te trae paz y armonía, y el destino te va a ayudar a encontrarlo.

Capricornio

Es probable que el fin de semana se te complique un poco, sobre todo con problemas inesperados que van a afectar a tus seres más queridos, o a alguno de ellos. En realidad no se trataría de nada grave, o que no se vaya a solucionar, pero sí que te podría fastidiar el día. Ahora no es el momento de recibir, sino más bien el de dar.

Acuario

Tu actitud demasiado radical y tajante te podría llevar a tensiones o desencuentros familiares, quizás exijas demasiado a tus seres queridos, aunque lo hagas movido por la mejor intención. Hoy podrías tener un día un poco tenso en tus relaciones más íntimas, piensa que no tratas con ángeles o héroes sino solo con personas.

Piscis

Te espera un día de gran actividad, lleno de estímulos y ganas de hacer cosas, pero con lo que secretamente combatirás una tendencia interior a la melancolía. Realmente va a ser un día positivo para ti, especialmente favorable para viajar y salir de tu entorno, hacer deportes y tomar un contacto benéfico con la naturaleza.