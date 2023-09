Detenido Duane Davis como sospechoso del asesinato de Tupac hace 27 años

La Policía de Las Vegas ha detenido este viernes a Duane 'Keefe D' Davis como sospechoso del asesinato al rapero estadounidense Tupac Shakur el 13 de septiembre de 1996. Davis ha sido arrestado a primera hora, según informa ABC, no obstante, no están claros los cargos.

El rapero murió seis días después en tiroteo efectuado desde un automóvil. Al respecto, el detenido ya ha reconocido anteriormente que se encontraba en el Cadillac desde donde se realizaron los disparos.

La investigación ya se reabrió el pasado mes de julio después de que la policía registrara la casa de uno de los sospechosos del asesinato. Según información de medios nacionales, la propiedad investigada pertenece a Paula Clemons, una mujer casada con Keefe Davis, quien en múltiples ocasiones ha asegurado que su sobrino Orlando Anderson estuvo implicado en el asesinato de Kapur.

Gran cantidad de testigos

El autor de Hit Em Up fue asesinado a los 25 años después de salir de una pelea de boxeo en el hotel MGM Grand en Las Vegas. En 2018, Netflix lanzó el documental Unsolved: The Tupac and Biggie Murders, en el que aparece Davis afirmando que había estado en el coche junto al hombre que había disparado a Shakur, pero no quiso dar el nombre del responsable.

Anderson negó su responsabilidad en el asesinato de Tupac en numerosas ocasiones y dos años después de la muerte de Shakur murió en un tiroteo entre pandillas. La Policía de Las Vegas aseguró en el pasado que, pese a la gran cantidad de testigos que presenciaron la escena, la investigación se había estancado por falta de cooperación de los mismos.

A partir de su asesinato, la leyenda de Tupac creció de manera exponencial convirtiéndolo en un emblema del hip-hop estadounidense. Y su muerte, además, ha dado pie a la creación de teorías conspirativas.