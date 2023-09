El 'veranillo de San Miguel' no existe: "Lo que tenemos es un verano cada vez más largo"

El 'veranillo de San Miguel' no existe, pero el verano sí y cada vez dura más tiempo. Según informó este viernes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas ascenderán este fin de semana y registrarán valores superiores a los normales para la época en prácticamente toda España, superándose los 33 y 35 grados incluso en zonas del norte de España. Pero no, esto no es 'veranillo'.

"Lo del 'veranillo' es como un refrán, se dice que cuando llega San Miguel (29 de septiembre) las temperaturas suben, pero los datos no refrendan esta teoría", explica Roberto Granda, geógrafo y meteorólogo en eltiempo.es. "Lo que en realidad sucede en esta época del año, según los datos, es que se estabilizan las temperaturas. Si el 'veranillo' existiera, se producirían todo el año", señala a 20Minutos.

El meteorólogo, que ha causado revuelo en X, antes Twitter, explicando su teoría, da una razón muy sencilla para la inexistencia del fenómeno: "El verano se ha alargado". "Desde los años 60, el verano se ha alargado alrededor de 30-40 días en casi todo el país. Hablamos de un mes más de verano en apenas 50 años", apunta y añade: "En junio normalmente se produce cada año una bajada de temperaturas y no es un 'inviernillo'".

En concreto, en prácticamente la totalidad del territorio español el verano se ha prolongado desde la década de los 60, en su inicio y en su final. En algunas regiones se ha notado menos (el noroeste del país y en el suroeste), pero en otras llega a haber incrementos de hasta 40 días. "Las temperaturas están subiendo en el conjunto del planeta y en España se nota", asevera Granda. "Si se observan los datos de la estación de Tortosa-Roquetes (Tarragona), por ejemplo, evidencian que desde los 60 hasta hoy la temperatura media ha subido y se ha desplazado a la derecha hasta en un punto", añade. Algo que, en palabras de Granda, "puede no parecer mucho, pero implica que haga mucho más calor".

La subida de la temperatura del mar en zonas como la mediterránea o la subsidencia e insolación (cuando el aire en capas medias y altas de la atmósfera desciende a la superficie y se calienta más y se seca) son dos de las razones del incremento de los termómetros y del alargamiento de los veranos. "Al final, hay un cambio en las condiciones y patrones atmosféricos, reflejo de que las cosas están cambiando", sentencia Granda, que no quiere hablar de cambio climático: "Que esta sea la razón de que se prolonguen los veranos, se sabrá cuando se estudie".

Y aunque el experto reconoce que las temperaturas que se vivirán estos días, "hasta mediados de la semana que viene", son altas, asevera que "en octubre, solo hay 20 registros superiores a 36 grados en toda la península desde 1920 hasta 2022". "Este próximo domingo 30 o más estaciones principales podrían batir récord de máximas para este mes", concluye.