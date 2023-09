La imagen en la que se ve una bandera con el lema “España no se bende” es un montaje

El pasado domingo 24 de septiembre de 2023 tuvo lugar en Madrid una manifestación, convocada por el PP, contra la posible ley de amnistía de Pedro Sánchez en favor de los presos del procés. A raíz de este acontecimiento, se han viralizado en X (antes Twitter) mensajes como el siguiente: "No se bende y la vandera cin eskudo!".

El tuit va acompañado de una imagen en la que puede verse a" una persona sosteniendo una bandera de España que incluye el lema "España no se bende".

Sin embargo, esto es falso. Los vídeos e imágenes distribuidos tanto por el PP como por medios generalistas desmienten que los asistentes a la manifestación hayan escrito "bende", en lugar de vende.

Los asistentes a la manifestación no llevaban ese lema e la bandera

Para comprobar la veracidad del mensaje viralizado, desde INFOVERITAS se ha llevado a cabo una investigación en el perfil oficial de Twitter del Partido Popular. Como resultado, puede verse el siguiente tuit: "Este #24S, toca defender la #igualdad de todos los españoles. ¡A falta media hora, la Plaza de Felipe II ya se empieza a llenar!", publicado el mismo día 24 de septiembre.

">

La publicación va acompañada de un vídeo breve, de 11 segundos, en el que puede verse la misma imagen que se ha viralizado. Como puede comprobarse, el lema de la bandera no es “España no se bende”, sino "España no se vende".

Una nueva investigación en Google con las palabras clave manifestación, 24 de septiembre e imágenes arroja como resultado esta noticia del diario El País, titulada Mitin del PP contra la amnistía, en imágenes, del 24 de septiembre. La imagen principal de este contenido muestra la misma bandera, con el lema "España no se vende".

Por lo tanto, la imagen que se ha viralizado en redes sociales es un montaje.

INFOVERITAS verifica que...

Es falso que los asistentes a la manifestación del 24 de septiembre llevaran una bandera de España con el lema "España no se bende". Se trata de un montaje. Los vídeos e imágenes difundidas por el PP y medios generalistas muestran que la bandera rezaba en realidad "España no se vende".