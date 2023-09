Jennifer Aniston revela qué palabra del español es importante para ella: "Fue el nombre de mi primer coche"

Jennifer Aniston es una de las actrices más queridas de Hollywood. Desde que saltase a la fama como Rachel Green en Friends, su carrera no ha dejado de cosechar éxitos. De hecho, actualmente se encuentra en plena promoción de la tercera temporada en AppleTV de su serie The Morning Show.

Pero, no solo en el mundo del espectáculo. La intérprete también acaba de sacar al mercado su propia línea de productos capilares, LolaVie. Para dar a conocer su marca, Aniston no ha dudado en conceder una entrevista al medio CR Fashion Book. Junto a ellos ha desvelado desde sus trucos de belleza hasta el porqué detrás del nombre de su marca.

Y es que no es algo casual que haya usado un nombre español para este nuevo proyecto. "Me gustaría que hubiera una historia con un significado profundo detrás, pero en realidad, Lola fue el nombre de mi primer coche cuando me mudé a California", ha explicado la actriz.

Según ha confesado Jennifer, este nombre llegó a convertirse en una manera cariñosa con la que su círculo más cercano la sigue llamando hoy en día: "Lola se convirtió en un apodo para mí, y cuando llegó el momento de encontrar un nombre para mi empresa, me pareció el nombre perfecto para mi línea de cuidado del cabello".

Por eso, da las gracias a todos sus amigos, compañeros y familiares que han confiado en ella. Como ha explicado, sin ellos no hubiera sido posible lograr su objetivo: "Siempre hemos dado prioridad a probar cada producto en una variedad de tipos de cabello, así que lo tengo en cuenta cuando entrego muestras. Me alegra decir que todos han sido muy honestos con sus comentarios".

Según Aniston, lograr crear su propia línea de productos para el cuidado del pelo ha sido como "un sueño hecho realidad" y espera tener una buena acogida en el mercado. Para demostrar su eficacia, la propia actriz ha posado ante la cámara para que todo el mundo pueda ver cómo luce su cabello.