Marina García muestra su "nuevo rostro" tras pasar por quirófano: "Puede impresionaros"

Marina García se vio obligada a pasar por quirófano recientemente para poder fin a un problema de salud. Sin embargo, hasta el momento no había querido resolverlo por miedo a quedarse con la cara "deforme". Un temor que ha desaparecido al poder verse, como así ha mostrado a sus seguidores.

La que fuera concursante de La isla de las tentaciones había ocultado su "ojo enterrado" hasta el momento. Desde que se operara hace unos días tenía una fuerte y alarmante inflamación. Ahora su situación ha mejorado: "Os quiero pasar una foto para que me veáis. Pero no sé hasta qué punto puede impresionaros la herida".

A través de su cuenta de Instagram, la sevillana ha explicado que aunque está "entre amarilla y verdosa de cara" a raíz de la cirugía, lo cierto es que no se arrepiente de su decisión. Marina sufría problemas con su ojo derecho desde 2022, motivo por el que había apostado en varias ocasiones por someterse a operaciones estéticas.

"De pequeña yo recibí un golpe muy fuerte en el ojo y se vio afectado el músculo", ha explicado a sus seguidores. De hecho, antes de ingresar explicó en redes cuál sería el procedimiento: "Me tienen que quitar un trozo de paladar y ponérmelo debajo del ojo".

Aunque en un primer lugar "no le apetecía" pasar por quirófano, finalmente descubrió que no había otra solución. "No quise operarme porque no le daba importancia, pero sabía que con el tiempo terminaría haciéndolo", ha explicado tras asegurar que, aunque no se notaba a primera vista, no sabe si con el tiempo podría ser visible.