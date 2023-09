El debut de Maroto en el Pleno, eclipsado por las cachetadas de Viondi a Almeida

La moción contra la ley de amnistía, las críticas a la gestión municipal durante el inicio del colegio, una propuesta contra el fraude y la corrupción en las instituciones... Eran muchos y diversos los temas que surgieron en el primer Pleno del curso en Cibeles. Hubo otro asunto que también marcó la agenda municipal. El debut de la portavoz socialista, Reyes Maroto, en esta institución. Mirada atenta, fuerza en la voz y no dejar escapar un detalle de lo que cada edil decía en la tribuna. Así fue el estreno de la que hasta hace unos meses todavía ocupaba un asiento en La Moncloa. Sin embargo, acabó la jornada en segundo plano. El motivo: los tres cachetes en la cara que un concejal de su formación, Daniel Viondi, dio al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Ser protagonista. Era una de las metas con la que la portavoz socialista llegaba a Cibeles. De hecho, durante la mayor parte del Pleno fue la única que habló, consiguiendo así ganar atención y presencia. Sin embargo, su papel quedó nublado cuando apenas quedaba una hora para finalizar esta primera jornada que ha definido como "difícil". No fue ni por culpa de argumentos del PP ni por el resto de grupos de la oposición. Daniel Viondi, otro concejal de su formación, acabó siendo el centro de todas las miradas, ensuciando con ello también la imagen de Maroto.

Viondi se encontraba en la tribuna, pidiendo que el Antiguo Canódromo de Carabanchel cambiase su nombre para llevar el de Jennifer Hermoso. Cuando terminó su intervención, decidió acercarse al sillón en el que estaba sentado Almeida para dejar un papel sobre la mesa. Acto seguido, acercó la mano a su rostro y le dio tres cachetes en la mejilla mientras decía, con tono desafiante: "No te equivoques".

En ese momento, el estreno de Maroto en el primer Pleno pasó a segundo plano. Todas las miradas se focalizaron en los actos de Viondi, sobre todo al ver la reacción instantánea de Almeida. "Señor presidente, se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno. Que le tocara un concejal a otro con tono amenazante como me ha tocado el señor Viondi la cara tres veces", espetaba el regidor madrileño.

Finalmente, Viondi acabó siendo expulsado de la Cámara mientras el resto de integrantes del PSOE mantenían semblantes serios, asimilando lo que acababa de ocurrir. La salida de este edil de Cibeles no fue como consecuencia de los cachetes, sino porque el presidente del Pleno, Borja Fanjul, realizó sobre su figura tres llamadas al orden. Y es que Viondi seguía tratando de hablar, a pesar de que su turno de palabra había finalizado ya.

Dos horas después del escándalo, presentó su dimisión como concejal.

Dos horas de tensión en el PSOE

El sabor amargo que dejó el comportamiento de Viondi no tardó en traspasar las paredes de Cibeles. Y es que las conversaciones que Maroto mantuvo con el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, y con la secretaria general del PSOE en la capital, Mercedes González, derivaron en que este concejal dejase su acta como concejal y la designación de una nueva edil, María Caso. "Creo que los hechos no podían no tener consecuencias y creo que la mejor ha sido dar paso a una nueva concejal", ha asegurado la portavoz socialista un día después de que ocurriesen los hechos.

Antes de dejar el acta, Viondi pidió perdón por su comportamiento en redes sociales. "Pido disculpas al señor Almeida por lo sucedido al final de mi intervención, al entregarle un documento y el intercambio verbal entre ambos", escribía. Este mensaje llegaba al mismo tiempo que Maroto se disculpaba dentro de la Cámara. "Como grupo municipal socialista no podemos estar más de acuerdo en el máximo respeto a esta cámara y con el respeto a la palabra de todos los concejales de esta corporación municipal", aseguraba.

Minutos después, terminó el Pleno. Maroto salió corriendo de Cibeles. Tenía una crisis que gestionar. Aunque, tras ello, Viondi acabó dimitiendo, en el PP todavía piden más castigos. Aplauden la rápida reacción que tuvo la portavoz socialista, pero quieren que sea suspendido de militancia. No obstante, desde el PSOE señalan que es un asunto "que tiene que ver el partido".