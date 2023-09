El pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprueba apoyar una ley de amnistía sin el voto a favor del gobierno municipal del PSC

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una proposición conjunta de Junts y ERC que pide apoyar una ley de amnistía. Esta ha salido adelante con los votos a favor de Bcomú y los votos en contra del PP, Vox y el gobierno municipal del PSC.

El plenario se ha celebrado mientras en el Congreso tiene lugar la segunda votación de la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, dados los números que tuvo en la primera, previsiblemente no saldrá adelante. Esto provoca que la atención esté puesta en las negociaciones de Junts y ERC con PSOE y Sumar, pues las formaciones independentistas, que reclaman una amnistía y un referéndum de independencia en Cataluña, tienen la llave para una posible investidura de Pedro Sánchez.

También ha coincidido el pleno municipal con la votación final del Debate de Política General (DPG) en el Parlament, que ha avalado una resolución de ERC y Junts que pide condicionar la investidura del candidato socialista a que "se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones" para celebrar un referéndum. Se ha aprobado con el apoyo de estos grupos, la abstención de la CUP y el voto en contra de PSC, comuns, PP y Vox.

En el Ayuntamiento de Barcelona, aunque el PSC no ha votado favorablemente a apoyar una ley de amnistía, tampoco ha dado su aprobación a una proposición del PP que buscaba rechazarla, que no ha prosperado. Solo ha tenido el voto a favor de los populares. Los demás grupos han votado en contra, excepto Vox, que se ha abstenido.

Los socialistas, inicialmente, pretendían dar su sí a una propuesta propia que no mencionaba la amnistía y buscaba apoyar el diálogo y la convivencia. No obstante, finalmente la han retirado, decisión que han vinculado a la necesidad de cambiarla por una declaración institucional en favor de la gente mayor que no ha dispuesto de la firma favorable de Vox.

En concreto, la proposición del PSC que se ha eliminado del orden del día del pleno hacía referencia a “apoyar la acción política basada en el diálogo que el Gobierno de España ha impulsado en la última legislatura y constatar que es necesario seguir avanzando en el fomento de la convivencia”.

Las razones de los grupos municipales

La concejala socialista y teniente de alcaldía Laia Bonet ha atribuido el voto en contra de su grupo municipal a la proposición de Junts y ERC que pide apoyar una ley de amnistía a "la prudencia necesaria en este momento tan delicado". "No queremos correr más de la cuenta porque nos la jugamos. En este tramo final no nos podemos permitir patinar. Si se estira demasiado la cuerda, se puede romper", ha dicho.

"Estamos dispuestos a explorar todo lo que esté dentro de la Constitución, pero no daremos ningún paso hacia la ruptura", ha asegurado Bonet, que ha destacado que "ya no hay crispación ni en el Parlament ni en la calle", como en 2017 y 2028. Ha añadido que las peticiones de ERC y Junts pueden llevar a una repetición de las elecciones generales que traiga un gobierno "de Feijóo con Vox".

Por su parte, la líder de BComú y anterior alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha apuntado que es "un momento muy complejo y en el que nos jugamos muchísimo" y ha tildado de "incomprensible que alcalde no apoye la propuesta" a favor de una ley de amnistía.

Como Bonet, ha alertado de que "puede haber unas elecciones cono una mayoría de PP y Vox, y ha dicho: "Votaremos a favor porque estamos convencidos de que este es el próximo paso para empezar nueva etapa y seguir avanzando".

El líder de Junts, Xavier Trias, ha afirmado que hay que "decidir si contribuimos a la resolución del conflicto político o nos escondemos y contribuimos al enfrentamiento y a la represión".

Ha dicho también que le "sabe mal" que el PSC haya votado en contra de la proposición de su grupo y ERC "porque esperaba que se abstuvieran" y ha añadido dirigiéndose a los socialistas "No es normal que sea más clara la voz de Sánchez en ocasiones que la de ustedes".

Ernest Maragall, líder de Esquerra, ha afirmado que existe "un clamor de reparación de los daños causados" por el Gobierno. También ha señalado que con la petición de la amnistía y un referéndum se está "poniendo sobre la mesa la voluntad democrática de la mayoría de ciudadanos de Cataluña". Ha dicho, además, que "el encargo" que salió de las elecciones generales fue "resolver el conflicto político de Cataluña".

Desde el PP, su líder, Daniel Sirera, ha apuntado que "contra el vicio de pedir está la virtud de no dar" y ha recordado que "lo que pasó en Cataluña en 2017 fue muy grave". Para Sirera, el "proceso separatista fue un golpe brutal a la economía y un ataque a la convivencia que rompió la sociedad catalana en dos", así como "un ataque a la democracia". "No existe el derecho en la autodeterminación de Cataluña", ha dicho el líder popular.

Por su parte, el líder de Vox, Gonzalo de Oro Pulido, ha afirmado que su grupo municipal "estará una vez más a la vanguardia de la defensa de la unidad de la patria". "Abandonen toda esperanza. No nos vamos a rendir jamás", ha advertido.