Tu horóscopo diario: viernes 29 de septiembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 29 de septiembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy vas a sentir un gran impulso a dejarte llevar por el mundo de los grandes sueños e ilusiones, especialmente en el terreno más íntimo y personal, pero debes ser prudente porque las influencias astrales no son demasiado buenas y muchos de estos sueños podrían llevar aparejada una decepción posterior. No te fíes.

Tauro

No permitas que la melancolía se adueñe de ti o te aleje de tus objetivos más deseados, ahora que estás en el camino para que se terminen haciendo realidad. Hoy riesgo de que sufras alguna decepción en el terreno sentimental o íntimo, quizás alguno de tus sueños no se pueda llegar a realizar. Pero no detengas tu vida.

Géminis

Eres enormemente listo y hábil, nada se te resiste cuando das lo mejor de ti, pero no olvides que también puedes ser tu peor enemigo cuando te dejas llevar por la inestabilidad interior, y hoy podría ser un día un poco negativo a no ser que pongas los medios. Vas a sufrir un desengaño en el amor o en la amistad, cuidado.

Cáncer

Grandes sueños y esperanzas se adueñarán de tu mente, y estos van a estar potenciados por un día ilusionante y fructífero, en el que las cosas te van a salir bastante bien en el trabajo y la vida social. Pero no debes cantar victoria porque hoy te sentirás victorioso, pero mañana todo podría ser diferente. Céntrate en lo real.

Leo

Muchas veces los sueños maravillosos no son reales y detrás viene una gran decepción, pero también, en muchos casos, los momentos de bajón y abatimiento tampoco son reales y pronto te acabas dando cuenta de que todo va bien y no existe motivo para deprimirse, y una cosa de este tipo es lo que te va a suceder este día.

Virgo

Sé muy prudente a la hora de hacerte ilusiones o abandonarte a maravillosas esperanzas, porque cuando luego estas no llegan a hacerse realidad entonces te asaltan terribles desilusiones y sufrimientos, y esto es algo que te podría suceder hoy. Además, no entregues tu amor o amistad como no veas que esa persona lo merece.

Libra

Este va a ser uno de los mejores signos en el día de hoy porque la suerte y las oportunidades te acompañarán. Pero céntrate en tus objetivos y no dejes que falsos sueños e ilusiones te entretengan y te desvíen del camino, hoy solo será un buen día se es tu mente la que tiene el control de los acontecimientos. Positivo para viajar.

Escorpio

Aunque tu personalidad se encuentra entre las más apasionadas y emocionales, sin embargo, hoy te conviene más que nunca dejar que sea tu mente la que tome el mando de tus acciones e iniciativas, tanto en el trabajo como también en el amor y vida íntima, solo así tus esfuerzos podrán dar el fruto que esperas y te mereces.

Sagitario

Riesgo de sufrir un doloroso desengaño en el amor o con alguno de tus seres más queridos. Alguien se va a quitar la careta y eso te permitirá ver a esa persona tal y como realmente es. No hay duda de que te espera un momento doloroso, pero detrás de ese dolor hay una suerte muy grande porque te convenía que eso pasara.

Capricornio

Hoy la influencia adversa de los planetas te empujará a caer en la melancolía o meterte en tu mundo interior y alejarte de las personas que te quieren. Sin embargo, no hay motivos reales para ello y tampoco vas a tener un mal día, en realidad ahora la suerte está cada vez más contigo y no debes permitir que nada te detenga.

Acuario

El día de hoy te traerá el riesgo de conflictos familiares o en tu vida íntima, que en muchos casos estarán provocados por unos motivos más imaginarios que reales, y lo mejor que podrías hacer es no caer en ellos, aunque será difícil que lo puedas evitar. Además, también tendrás cierta tendencia a las emociones melancólicas.

Piscis

Tienes una gran protección del destino en los momentos más difíciles de tu vida, pero el destino no puede protegerte contra ti mismo. Cuando los problemas son reales tarde o temprano el destino te acabará sacando de ellos, pero si tú eres el problema entonces la solución puede ser más complicada, y esto puede suceder hoy.