La sorprendente anécdota que une a Pedro Sánchez y Álvaro de Luna: "Todavía conservamos la carta"

Álvaro de Luna se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la música. Desde que el cantante sevillano saltase a la fama con temas como Juramento eterno de sal, su renombre como compositor no ha dejado de crecer. Ahora, el artista se encuentra a punto de presentar su segundo disco, Uno, que se pone a la venta el próximo viernes 29 de septiembre.

Por ello, el andaluz no ha dudado en acudir a diferentes platós para dar la noticia. Entre ellos ha destacado su paso por Zapeando, donde ha confesado una de las anécdotas más sorprendentes. Y es que el ahora presidente en funciones, Pedro Sánchez, le envió una carta por error a su familia.

En el espacio de Dani Mateo, el cantante ha explicado como el por aquel entonces presidente le dio el pésame por error. Todo ocurrió en 2018, cuando su madre recibió un escrito en el que Sánchez le daba el pésame por la pérdida de su hijo. Un error que supuso todo un susto para los allegados al cantante.

Y es que, se trataba de una desafortunada confusión. La carta en realidad era por el pésame del actor Álvaro de Luna, quien interpretó a El Algarrobo en Curro Jiménez entre 1976 y 1978. Una anécdota que los colaboradores del programa no podían creerse.

"Esto es real. De hecho, la conservamos todavía. Bueno, la conserva mi madre. Yo no lo entendía porque, de hecho, me pilló trabajando y me llamó mi madre sin entender absolutamente nada. Luego ya hilamos y nos dimos cuenta de que había muerto el actor"

Una anécdota que ha sacado la parte más bromista del equipo del programa. Y es que se han llegado a cuestionar si es que el político no sería el encajado de "propagar rumores falsos". Una idea que a Álvaro le ha hecho especial gracia: "A mí me encantaría esa teoría de que sea como súper troll".