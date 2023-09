Quién es Daniel Viondi, el concejal socialista de Madrid que ha palmeado la cara a Almeida

Daniel Viondi no es nuevo en eso de la política, pero este jueves, durante el pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid, perdió el talante. El concejal socialista en la ciudad ha saltado a la palestra por palmearle la cara a José Luis Martínez-Almeida en el Pleno municipal. Un gesto que ha provocado las iras del alcalde madrileño: "Es usted un violento en los Plenos. No me vuelva a tocar la cara jamás. Impresentable", ha espetado evidentemente disgustado para después tirar un bolígrafo sobre la mesa con malas formas. El socialista ha acabado por dimitir tras pedir disculpas públicas.

No es la primera vez que Viondi pierde los papeles. El que fuera diputado en el Gobierno de Sánchez en la legislatura de 2019 y también miembro de la Asamblea de Madrid, tuvo que ser separado de Alberto Oliver, de Podemos, en la Cámara regional. "Te voy a arrancar la cabeza", espetó el socialista durante una Comisión de Transportes. Entre réplicas y quejas, ambos diputados se enfrentaron en los pasillos, donde Oliver, al salir de la sala, propinó un empujón a Viondi provocando que el socialista se le encarara. Casi llegan a las manos.

Pero los encontronazos de Viondi con Almeida no son nuevos. El socialista tiene su cuenta de X, antes Twitter, cargada de críticas al primer edil de la capital. Desde ironías sobre su supuesto parecido con Miniyo, uno de los personajes de la película Austin Powers, hasta acusar al PP madrileño de hacer uso de Telemadrid como si fueran Vladímir Putin.

Su carrera política

Viondi, de 47 años, cursó estudios en Derecho y de Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, aunque se licenciaría en Derecho por la Universidad de Cataluña (UOC). Tras varios años en las listas del PSOE para las elecciones municipales, Viondi entró como concejal al consistorio de la capital española, cubriendo la vacante por renuncia de Rosa León, en 2007.

Desde entonces no ha parado de participar en la política madrileña. Fue incluido en el número 13 de la lista del PSOE para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2015 encabezada por Ángel Gabilondo y resultó elegido diputado. Además, fue candidato en el número 10 de la lista de Pedro Sánchez de cara a las elecciones al Congreso de los Diputados del 28 de abril de 2019 por Madrid, cuando resultó elegido miembro de la Cámara Baja.