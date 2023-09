Viondi ya tuvo un altercado con un diputado de Podemos: "Como vuelvas a intervenir así te arranco la cabeza"

Este jueves ha tenido lugar el primer Pleno del curso político en el Palacio de Cibeles. En dicha sesión, el concejal del PSOE, Mario Viondi, ha sorprendido a la bancada después de acercarse al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que le ha propinado tres cachetes en la cara, motivo por el cual ha sido expulsado la sesión. No obstante, esta no es la primera salida de tono del edil socialista.

"Como vuelvas a hacer una intervención así te arranco la cabeza". Esta fue la afirmación que el pasado 20 de abril de 2018 realizó este mismo parlamentario hacia su homólogo de Podemos Alberto Oliver, según informó la agencia Efe. En aquella sesión, Viondi le criticó por defender la postura del Ayuntamiento de Madrid. Este pidió el turno de palabra para alegar "información inexacta". Posteriormente, el del PSOE también lo solicitó, por lo que Oliver le espetó: "No hay réplica".

Como consecuencia, Viondi la reprochó visiblemente enfadado: "¿Eres tú el presidente de la comisión para decir si yo tengo o no tengo réplica? No está usted por encima de esta Mesa". Dada la situación, la presidenta de la comisión, Lucila Toledo, no concedió un turno extra a Viondi, lo que provocó su queja. "Si empezamos a utilizar el artículo 114, porque constantemente nos estamos aludiendo se tiene otorgar en todas, no una y en exclusiva".

Siempre según la agencia de noticias, el socialista la emprendió así contra el de la formación morada, después de que en una vez terminara la sesión, Oliver "apartara a Viondi ligeramente con la mano".

"Es usted un violento"

Tras el incidente acontecido este jueves, el alcalde de la capital se ha levantado para quejarse ante el presidente del Pleno, Borja Fanjul: "Señor presidente, se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno. Que le tocara un concejal a otro con tono amenazante como me ha tocado el señor Viondi la cara tres veces".

"Es usted un violento en los Plenos. No me vuelva a tocar la cara jamás. Impresentable", ha proseguido Almeida. Posteriormente, ha pedido cuentas a la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, a quien ha demandado que retirara el acta de concejal a su compañero. Poco después de lo sucedido, Viondi ha trasladado sus disculpas al alcalde a través de su cuenta de la red social X -antes conocida como Twitter-. "Pido disculpas al señor Almeida por lo sucedido al final de mi intervención, al entregarle un documento y el intercambio verbal entre ambos. Ha sido un error que lamento mucho".