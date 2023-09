Prohibido el consumo de agua en dos pueblos de A Coruña

El alcalde de Mañón (A Coruña), Alfredo Dovale (PP), ha emitido un bando este jueves en el que traslada a la población que, tras las últimas analíticas de agua de la traída, queda prohibido el consumo de agua en los núcleos de Vila de Bares y Porto de Bares.

Esta decisión se toma debido a que las analíticas realizadas arrojan la presencia de niveles anómalos de trihalometanos. De este modo, el agua no puede ser utilizada ni para beber ni para cocinar en estos dos núcleos de población, aunque el regidor asegura que puede emplearse para "higiene personal y otros usos domésticos".

El regidor afirma que "la finalidad de las medidas adoptadas es reducir o eliminar riesgos potenciales para la salud de la población". Garantiza que por parte del Ayuntamiento "se están tomando las medidas necesarias para recuperar los niveles normales de analítica", por lo que la restricción "se mantendrá hasta nuevo aviso".

Sin restricciones en A Coruña ante la sequía

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha pedido a los vecinos de la ciudad que hagan un uso responsable del agua: desde el Ayuntamiento "ya han tomado medidas" al respecto para "evitar que la situación se agrave". No obstante, ha descartado que se vayan a poner restricciones en el consumo hídrico.

La Xunta ha activado este miércoles la alerta por escasez de agua en el sistema de abastecimiento del río Mero, Arteixo y la ría de A Coruña. La regidora ha apuntado que "las cifras no son las deseables", por lo que "hay que tomar medidas mientras no se recupere el volumen del embalse". Aun así, "no se prevén restricciones" en el uso y consumo hídrico.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de medidas de "concienciación" para "fomentar" un consumo responsable del agua. A nivel municipal, ha eliminado el "riego en situaciones innecesarias", así como el funcionamiento de las fuentes.

"Estamos en unas cifras similares a las que había hace dos semanas", ha apuntado Rey. El consistorio está "dispuesto a colaborar en todas las medidas que desde el Gobierno autonómico se implementen", ha añadido.