Feijóo perfila su ofensiva contra la amnistía sin descartar más movilizaciones en la calle

Este lunes se abre una nueva página en la sede de Génova, 13. El líder de los populares lleva inmerso en su investidura desde que el rey le encomendara presentarse a ella. Desde entonces y hasta el pasado viernes, tras la votación en su contra, "no habló" de otra cuestión. Sin embargo, una vez superada esta fase, Alberto Núñez Feijóo se centrará en definir la ofensiva contra la amnistía que le exigen los independentistas a Pedro Sánchez para investirle en caso de que el rey le designe como próximo candidato. Fuentes del PP apuntan a que Feijóo analizará la estrategia que seguirá el partido durante el Comité de Dirección. Por el momento, ni los miembros de la dirección nacional, ni barones ni diputados dicen conocer cuáles serán los pasos a seguir.

En todo caso, la dirección nacional no descarta repetir la foto de la plaza de Felipe II del pasado 24 de septiembre, conscientes del reclamo que reciben por parte de los ciudadanos y de miembros de su partido, como el expresidente José María Aznar. "No tenemos una estrategia basada en que la ciudadanía se exprese cada semana en la calle, pero no descartamos ningún escenario. Haremos altavoz del clamor social", sostienen fuentes de su entorno. Otras voces de la dirección apuntan a que de convocarse nuevos actos contra la amnistía, se harían tras el 8 de octubre, para no eclipsar ni desmovilizar la convocatoria de Sociedad Civil Catalana en Barcelona a la que muchos populares han confirmado su asistencia.

Por el momento, el PP continuará usando la vía parlamentaria en todos los territorios para intentar retratar a los socialistas. Fue en la última Junta Directiva Nacional en la que Feijóo animó a sus barones a que demostrasen las diferencias entre el PP y el PSOE y les instara a usar todas las vías posibles, desde la parlamentaria hasta la judicial, contra la amnistía.

En Génova están "haciendo informes" sobre la postura que toma el PSOE en cada una de los plenos. Como por ejemplo, el del Ayuntamiento de Barcelona, donde los socialistas rechazaron la proposición conjunta de Junts y ERC en apoyo a la ley de amnistía. En esto insistirá el PP en los próximos días: "Pondremos el foco en un tema que les incomoda y del que toca hablar".

Pese al fracaso numérico de la investidura, los populares creen que el concepto "amnistía o Feijóo sigue encima de la mesa". Sea o no el turno de Sánchez, el líder popular arranca su nueva etapa paladeando lo que en el partido consideran su triunfo en el debate de investidura, a pesar de la derrota. "Sánchez ha visto que tiene oposición", valoran desde la dirección nacional, que subraya que se ha cumplido con el objetivo de la investidura: afianzar la alternativa. Como, también, lo que se emplean en negar en Génova: su liderazgo dentro del partido.

Vox, dispuesto a recurrir la amnistía en los tribunales

Una vez fracasada la investidura de Feijóo, en Vox centran el foco en Sánchez y en una hipotética ley de amnistía que asegure a los socialistas el respaldo de ERC y Junts. Fuentes del partido se muestran convencidas de que ha llegado el momento de echar el resto para evitar que las exigencias del independentismo cobren vida. "La posible amnistía no es una fechoría más de Sánchez, es un atentado histórico", subrayaba esta semana el secretario general del partido, Ignacio Garriga. "Es un acto irreversible que va a poner fin a la España que conocemos hoy", advertía.

El partido de Santiago Abascal está dispuesto a recurrir a los tribunales y a poner en marcha todas las iniciativas parlamentarias que estén en su mano en caso de que la amnistía sea finalmente pactada. "Vox es un partido que ha ejercido siempre una oposición durísima, como no ha hecho ningún otro partido, tanto en los tribunales como en las calles y en las instituciones", recalcaba la portavoz en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, este jueves. No obstante, ante unas negociaciones todavía inconclusas entre el PSOE y sus posibles socios de gobierno, en Vox son conscientes de que por el momento la batalla ha de librarse en las calles, donde confían en que la movilización ciudadana pueda frenar las aspiraciones de Sánchez.

La primera cita de Vox en esa prometida ofensiva contra la amnistía será el próximo domingo 8 de octubre en Barcelona, donde los de Abascal preparan un desembarco vigoroso en la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana. "Es el momento de estar al lado del pueblo español", reivindicaba Garriga. La tercera fuerza política no descarta más movilizaciones, pero deja claro que cualquier iniciativa buscará unir a la ciudadanía más allá de las siglas políticas. "En ningún caso vamos a organizar un mitin. Las posibles movilizaciones que nosotros convoquemos van a ser una llamada a toda la sociedad civil, para que, independientemente del partido al que voten, puedan venir a manifestarse contra este Gobierno de destrucción nacional, donde la única bandera que ondee sea la de España", zanjaba este jueves Millán.

Desde Vox insisten en que no es momento para partidismos, sino para aunar fuerzas contra la "amenaza" que supone la amnistía y miran al PP como principal aliado. "Aquellos que creemos en la unidad nacional, en la defensa de nuestra convivencia y en la legalidad constitucional estamos obligados a construir una alternativa y a ponernos de acuerdo frente a la gran amenaza que en estos momentos se cierne sobre todos los españoles", aseguraba la portavoz parlamentaria. "PP y Vox somos partidos muy distintos, pero hay cosas que están por encima de cualquier diferencia partidista. En estos momentos esas diferencias no tocan", zanjaba.