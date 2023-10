Cuidados básicos para perros y gatos recién esterilizados, algo a lo que obligará en muchos casos la ley de Bienestar Animal

Cuidar de nuestros animales de compañía a veces supone enfrentarnos a situaciones complicadas, como puede ser un postoperatorio, por ejemplo, momentos en los que debemos aprender a gestionar el bienestar de nuestros compañeros de cuatro patas. De hecho, es habitual que, como tutores responsables, optemos por esterilizar a nuestros perros y gatos.

Este intervención es una de las más comunes en nuestros peludos y, además, en el caso de los gatos, se va a convertir en una operación obligada ya que la nueva Ley de Bienestar Animal, aboga por la esterilización de nuestros pequeños felinos antes de que cumplan los seis meses de edad.

La medida busca reducir las altas cifras de gatos callejeros y también disminuir el número de camadas no deseadas, ya que son una de las principales causas de abandono animal en nuestro país, según los datos del estudio sobre abandono y adopción animal que realiza la Fundación Affinity de forma anual.

Carlos Gutiérrez, veterinario y divulgador a través del canal de YouTube 'Mascotas y familias felices', recopila y detalla los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de esterilizar a nuestros peludos y cómo cuidarles tras la intervención.

El día de la operación y los primeros momentos en casa

Lo primero que debemos saber sobre la esterilización es que se trata de una intervención quirúrgica sencilla y que el mismo día podremos llevarnos a nuestro compañero a casa. "De la anestesia tardan entre 20 y 30 minutos en recuperarse, aunque los efectos de los fármacos se pasan en unas cinco o seis horas", explica Gutiérrez.

"Es posible que en la clínica veamos a nuestro animal más despierto y que al llegar a casa se tranquilice y se eche a dormir", añade. "Esto es normal, ya que en la consulta, como hay mucha gente y olores, están más excitados pero en casa, al estar en un ambiente más tranquilo, es normal que quieran descansar y, de hecho, también puede pasar que no quieran ni comer, ni beber".

Según el veterinario, al llegar a casa no necesitamos prepararle nada especial, siendo más recomendable que se encuentren todo como siempre, lo que les ayudará a estar más tranquilos y relajados, especialmente en el caso de los gatos.

Tras la operación, es importante ponerle muy poquito de agua la primera vez, para ver cómo le va cayendo en el estómago

En cuanto a la alimentación, durante la cirugía se les administra suero, por lo que estarán hidratados y alimentados, no obstante, Gutiérrez recomienda proporcionarles algo de bebida si notamos que están más activos una vez volvemos a casa.

"Es importante ponerle muy poquito de agua la primera vez, para ver cómo le va cayendo en el estómago y, si lo tolera sin problemas, en una horita podemos probar a ponerle otro poquito de comida", aconseja. "En el día siguiente de la cirugía también es recomendable ponerle poquita comida e ir aumentando de forma progresiva".

Foto de archivo de un perro durmiendo. Gabriela Neumeier / PIXABAY

Entre los cuidados tras la cirugía, el veterinario aconseja que no dejemos solos a nuestros perros o gatos. "No es que vaya a pasar nada, pero a todo el mundo le gusta que le acompañen después de una operación, a nuestros animales también", comenta. "Por eso es mejor estar con ellos tras la operación y, al menos, el día después".

"El día ideal para operarle es el jueves, ya que podemos pedir el viernes libre y así estar varios días con ellos", agrega el experto. "De hacerlo el viernes, si hay cualquier problema, tendremos el hándicap de que muchas clínicas cierran los sábados, por lo que tendremos que acudir a un hospital de urgencia".

La recuperación

El tiempo que necesitan nuestros perros y gatos para recuperarse completamente (es decir, para superar el periodo de convalecencia, desde que lo operamos hasta que ha cicatrizado la piel) es aproximadamente de diez días, según Gutiérrez.

"Los momentos más críticos son el día de la cirugía y los días justo después", comenta. "Deben guardar reposo los primeros días de ese periodo de convalecencia, cuando también debemos asegurarnos de que los puntos van cicatrizando adecuadamente".

El veterinario asegura que ellos actuarán como si no no hubieran pasado por una intervención, pero recomienda que no fomentemos mucho el juego durante los primeros días, procurando dejarles calmados y tranquilos para asegurarnos de que todo sale bien.

Debemos evitar que se laman la herida ya que se puede irritar la zona y ralentizarse la cicatrización o, peor aún, infectarse

"En cuanto a los puntos, si son externos, tendremos que ir al veterinario a que se los quiten, mientras que si son internos (por sutura intradérmica), no tendremos que preocuparnos por nada", relata. "Lo que sí debemos evitar a toda costa es que se laman la herida, ya que se puede irritar la zona y ralentizarse la cicatrización o, peor aún, infectarse".

Además, Gutiérrez recuerda la importancia de mantener limpia la sutura (sea del tipo que sea). "Tenemos que eliminar todas las costras", detalla. "Para ello, cogemos una gasa, la humedecemos con suero fisiológico y así las reblandecemos y después otra con antisépticos (como Cristalmina o Betadine) para frotarla un poquito y listo. Con repetir esto un par de veces al día o cuando veamos que tiene suciedad, basta".

Eso sí, el veterinario recuerda que no debemos utilizar ni agua oxigenada, ni alcohol y, como truco, aconseja acostumbrar a realizar esta limpieza después de los paseos, en el caso de los perros, o tras utilizar el arenero, en el caso de los gatos.

"Si se infecta (aparece supuración extraña le duele cuando le tocamos o notamos que está muy caliente al tacto o rojiza), lo mejor es llamar al veterinario para revisar la herida y evitar que todo se complique y, sobre todo, olvidarnos de la automedicación", advierte.

Otros aspectos importantes a tener en cuenta

Para facilitar la pronta recuperación de nuestros peludos, los veterinarios a veces recomiendan el uso del collar isabelino. "Yo entiendo que a los gatos especialmente les puede costar más adaptarse a él, pero es importante que la herida cicatrice bien", comenta Gutiérrez.

"He visto muchos tipos de heridas que se han complicado por no poner el collar en casa y, aunque sea solo para los primeros días, es mejor que otras opciones como las fajas (que pueden ser capaces de quitárselas)", añade el experto. "El collar, además, se lo podemos quitar al cuarto o quinto día".

Con la castración no se arreglan problemas de agresividad u otros, no les va a cambiar la personalidad

También es recomendable cambiar el pienso de nuestros compañeros de cuatro patas tras la esterilización ya que tienden a ganar bastante peso (aunque no pasa en el cien por cien de los casos). "Hay que saber qué tipo de alimentación darle y, si realiza una menor actividad, reducir también la cantidad de comida", explica el veterinario.

"El ideal es el especializado para animales esterilizados, que se lo podemos ir cambiando tan pronto le operemos y, en caso de ser jovencitos, utilizar gamas para gatos esterilizados junior o esperar a los diez meses de edad, un poquito antes del año", añade. "En cualquier caso, tendremos que ir controlando el peso, ya que dependerá de la actividad que tenga".

Por último, Gutiérrez recuerda que la esterilización no cambia la personalidad o forma de ser de nuestros animales de compañía. "Puede ser que actitudes que trae consigo el celo (como el marcaje) desaparezcan, como en aquellos casos en los que las hormonas jueguen un papel, pero con la castración no se arreglan problemas de agresividad, por ejemplo, no les va a cambiar la personalidad", concluye.