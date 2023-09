El 'tiktoker' Peldanyos sufre un peligroso accidente de tráfico: "Solo he notado dolor en la espinilla"

El creador de contenido de gastronomía Peldanyos ha sorprendido a sus casi 2 millones de seguidores en TikTok al publicar el vídeo de un grave accidente de tráfico en el que ha estado involucrado.

Esta pasada noche del miércoles 27 de septiembre, el valenciano se dirigía en Madrid a un evento "al que no iba a ir" cuando el coche que le llevaba ha sufrido un grave choque en la M30.

En su cuenta de TikTok, ha publicado una imagen en la que muestra que tanto él como el conductor se encuentran bien, pero la parte delantera del coche ha acabado completamente destrozada.

@peldanyos Primer accidente de mi vida, puedes palmarla literalmente cualquier día ♬ original sound - peldanyos

Más adelante, ha explicado que, en retrospectiva, piensa que el conductor estaba "disperso": "Estaba hablando por teléfono en manos libres. No voy a decir si estaba con el móvil, porque no me he fijado".

"Yo estaba editando bastante concentrado y un segundo antes del impacto me ha dado por levantar la cabeza y verlo", ha relatado: "Levanto la vista y veo que se estaba cambiando de carril en la M30 y no le daba tiempo".

Ha descrito el accidente como un choque frontal a gran velocidad en la que han colisionado con el vehículo del otro carril. "Solo he notado dolor en la espinilla", ha aclarado, recalcando la importancia del cinturón.

"Cuando he salido he hablado con el conductor y con otras personas que se han parado y no sabía ni qué decir ni qué hacer", ha reconocido: "Me podría haber costado la vida ir a un evento al que no iba a ir".

También, ha respondido a los que le han criticado por grabar la escena. Asegura que, acostumbrado a grabarlo todo, quiso documentarlo cuando se dio cuenta de que todos estaban bien, tras dos minutos de confusión.