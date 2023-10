Patricia Ramírez, psicóloga: "Cuidar de las mascotas nos ayuda a tener una vida más activa, lo que genera bienestar emocional"

Nuestras mascotas nos aportan numerosos beneficios o al menos así lo demuestran cada vez más estudios sobre la convivencia con perros, gatos y otros animales de compañía. El vínculo que establecemos con ellos es capaz de convertirnos en mejores personas, ayudándonos a tener una vida más saludable y feliz.

De hecho, el último estudio realizado por Ultima (marca de Affinity) ‘Más humanos’, afirma que compartir nuestra vida con perros y gatos nos vuelve más responsables, alegres, cariñosos, activos, tolerantes y humanos. El objetivo de la campaña es mostrar "el poder transformador que estos animales tienen sobre la vida de las personas en una sociedad como la actual, cada vez más deshumanizada", expresan.

Patricia Ramírez, psicóloga, divulgadora y escritora, quién convive con Vueltas desde hace diez años, asegura que su perra le ha despertado "una serie de sentimientos y amor incondicional hacia los animales que no tenía antes".

"Aunque no hablemos, mantenemos conversaciones", cuenta. "Le voy contando lo que voy haciendo en el trabajo, me sigue allá donde voy y siempre me recibe con alegría... Hace que puedas dejar tus problemas de lado".

Vueltas llegó a la familia de Ramírez cuando era un cachorro y desde el primer momento se convirtió, según su tutora, "en el consentido". "Para mí es un compañero de vida y también de running, es maravilloso poder salir a correr con él, a pesar de que no puedo ir a la velocidad que me gustará, por su edad, pero realmente lo prefiero", agrega.

"También ha creado un nexo en la familia, ha sido como tener casi otro hijo y se ha convertido en una unión preciosa. Mis hijos lo adoran y ver el vínculo que hay entre ellos y el amor que les despierta me enorgullece", explica Ramírez.

La psicóloga explica que los beneficios de convivir con mascotas como perros y gatos están más que demostrados. "Cuando acariciamos a un perro o gato durante más de diez minutos, segregamos oxitocinas, que nos ayuda a relajarnos", detalla. "Pero además, tener que cuidar con amor te ayuda a ordenar también las rutinas y horarios y a tener una vida más activa, lo que también genera bienestar emocional".

"Nos hace bien cuidar a los demás y sentirnos responsables de que alguien pueda vivir mejor gracias a nosotros, lo cual aplica tanto a personas, como a los animales", añade. "Hay veces que miro a Vueltas y pienso en la suerte que ha tenido, pero es que nosotros también".

En ese sentido, Ramírez considera que los animales de compañía nos aportan valores como la responsabilidad y la educación en cuanto aprender a querer y cuidar a otras personas. "Nos fomentan el amor hacia otros, hacia los animales y también hacia la naturaleza, ya que son transferibles", añade.

"Otro beneficio de convivir con mascotas es que nos ayuda a tener una mayor atención plena, porque estamos educados en la multitarea y ellos lo que hacen es todo lo contrario (si están paseando, están paseando, por ejemplo)", expresa la psicóloga. "Observarles nos ayuda a tener esos momentos de meditación dentro del vorágine que es vivir con tanta prisa".

Por último, Ramírez considera que los perros, además de ayudarnos a ser más responsables, activos y a amar incondicionalmente, son también un ejemplo de lo que es la empatía. "Ponernos en su lugar y entenderles desde su perspectiva es un acto de empatía total y todos deberíamos practicarlo, porque nos ayuda a ser más empáticos también con otras personas", concluye.