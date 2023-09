Gloria Camila, al borde del llanto, despide a Marina, la empleada del hogar, una de las personas más importantes de su vida

Tres meses después de que Gloria Camila Ortega recibiese un aluvión de críticas por grabar a Marina, la empleada de hogar de su padre, recogiendo heces, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano se ha despedido definitavamente de ella este miércoles a través de su perfil de Instagram.

Y lo ha hecho, además, al borde del llanto. "Hoy estoy triste porque Marina se va", ha comenzado a decir la influencer con respecto a esta gran amiga y empleada que, tras protagonizar inolvidables momentos junto a la joven a lo largo de los últimos 15 años, ha decidido abandonarla.

Sin embargo, lejos de lo que podrían insinuar algunos haters, la razón de esta repentina marcha no se debe a que Marina sufriese un mal trato por parte de la hija del extorero y del resto de la familia. "Marina se va, pero no se va aquí al lado. Se va a su país", ha explicado Gloria Camila.

Gloria Camila se despide de su gran amiga Marina. GLORIACAMILAORTEGA / INSTAGRAM

En una historia posterior en la que se podía a la joven actriz llevando en coche a Marina con destino, aparentemente, al aeropuerto, la empleada doméstica prometía que planea volver a España. No obstante, y a pesar de que Marina le insistía en su regreso y le pedía que no llorase, Gloria Camila aseguraba que no es verdad, que se trata de un adiós definitivo.

En este sentido, la hermana de Rocío Carrasco ha compartido una expresiva imagen junto a Marina en la que ambas entrelazan sus manos formando un corazón, acompañada de las palabras "Amor eterno".

Sin duda, una cariñosa forma de despedir a una de las personas más importantes de su vida, cuya ausencia conlleva una gran pérdida para la influencer. "Marina para mí no es una empleada, Marina es una tía para mí", expresaba la actriz en su defensa tras los comentarios negativos recibidos por sus polémicos vídeos, grabados en tono de broma.