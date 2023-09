Tu horóscopo diario: jueves 28 de septiembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 28 de septiembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy puede ser un día afortunado para ti, pero procura usar métodos diplomáticos, a veces se consigue mucho más con una gota de miel que con las más terribles amenazas. En cualquier caso, hoy no te serán necesarias, ya que la habilidad y la astucia van a lograr mucho más que la fuerza bruta. Escucha a tu intuición.

Tauro

Se acerca una renovación en tu vida íntima y las personas que no te convengan, o que solo sean una carga para ti, tienen que salir o apartarse de tu vida, y este proceso va a tener su comienzo en estos días o incluso hoy mismo. No te inquietes porque lo que en principio parece malo luego terminará siendo una suerte para ti.

Géminis

No te obstines en un determinado camino o una determinada solución, puede haber otros muchos que también te llevarán a donde te interesa, incluso mucho mejor o con mucha más rapidez. Eres flexible y te adaptas a todo, excepto cuando entran en juego emociones y sentimientos, pero debes soltar lo que no te conviene.

Cáncer

Hoy la posición de la Luna va a ser muy favorable para ti y te aportará una inspiración e intuición muy acertadas, lo que irá acompañado de un estado de ánimo bastante más constructivo, por ello todo indica que va a ser un buen día para ti, sobre todo en lo que se refiere al trabajo y los asuntos materiales en general.

Leo

Un día más la suerte estará contigo, especialmente para los asuntos mundanos y laborales, incluyendo también los viajes y las relaciones o contactos. Pero en parte todo eso se deberá a una poderosa influencia de Neptuno, que va a estimular tu lado más inspirado e intuitivo. Triunfo sobre enemigos solapados que descubrirás.

Virgo

Este día se presenta inusualmente favorable para ti en relación con los negocios, inversiones y todos los asuntos financieros en general, ideal para tomar iniciativas o decisiones de una cierta importancia, pero no escuches solo a tu magnífico cerebro, presta atención a lo que diga tu corazón, ya que hoy estará muy intuitivo.

Libra

Un momento muy favorable para tomar todo tipo de iniciativas y buscar nuevas oportunidades, especialmente relacionadas con el trabajo y los asuntos mundanos y gracias, sobre todo, al benéfico influjo del Sol. Es el momento de tirarte a la arena, la suerte no suele pasar dos veces, pero ahora la tienes más de lo que crees.

Escorpio

Neptuno se hallará hoy muy poderoso y te proporcionará una intuición bastante mayor de la que sueles tener habitualmente, especialmente para el dinero y los asuntos materiales. Incluso aunque tu corazón te llevase a hacer cosas que no te parezcan muy lógicas te conviene escucharle, pues acabarás llegando a buen puerto.

Sagitario

No te fíes del camino que parece llevarte derecho a la suerte y al éxito, porque el verdadero camino, el que sí te llevará tarde o temprano, no está tan a la vista ni es tan fácil como parece. No caigas en la trampa de ir por la senda más fácil y amplia, ya que al final esta no te llevará a nada y habrás perdido un tiempo muy valioso.

Capricornio

Hoy te tocará ir por una senda difícil y llena de incertidumbre, pero no debes preocuparte porque el destino estará contigo en forma de ángel de la guarda o cualquier otra cosa que para ti sea sinónimo de protección o ayuda. Tus enemigos y todos los que te envidian no podrán hacer nada. Debes combinar la cabeza y el corazón.

Acuario

Sacrificios que merecen la pena, tanto en el trabajo y los asuntos mundanos como en otros ámbitos más personales. Este va a ser un buen día, pero también será un día difícil en el que para conseguir aquello que quieres vas a tener que poner algo de tu parte o dejar otra cosa que ya tenías anteriormente, pero al final lo conseguirás.

Piscis

Hoy la influencia de Neptuno, tu planeta regente, será inusualmente poderosa, por un lado, va a potenciar tu intuición y esto puede serte de gran ayuda, pero por otro es posible que quizás te sientas algo más confuso o te refugies excesivamente en el mundo de los sueños y fantasías. Hoy te será más difícil tener los pies en la tierra.