Feijóo pierde la primera vuelta, pero se ve como "alternativa frente al chantaje"

A cuatro votos, como estaba previsto. Alberto Núñez Feijóo no ha logrado este miércoles los apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno. El líder del PP necesitaba la mayoría absoluta en el Congreso, esto es, 176 escaños, pero se quedó en 172 –los votos del PP, Vox, UPN y CC–, mientras que el resto de la Cámara votó no. De repetirse estos mismos números el próximo viernes, cuando está prevista la segunda votación en la que es necesaria una mayoría simple –más síes que noes–, Feijóo habrá perdido definitivamente la investidura. Sin embargo, el popular defendió que tras el debate quedó "demostrado que existe una alternativa en España al modelo de chantajes y concesiones a aquellos que no creen en nuestro país".

La votación se realizó por llamamiento de todos los diputados. Los secretarios de la Mesa del Congreso fueron leyendo uno a uno los nombres de los parlamentarios, que fueron diciendo en voz alta el sentido de su voto. La anécdota de la jornada la protagonizó el diputado del PSOE por Teruel, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, quien en un primer momento dijo sí cuando fue nombrado, un voto erróneo que corrigió en seguida. El resultado de la votación fue 172 votos a favor de Feijóo y 178 en contra.

Además, se abrió el periodo de dos meses que tiene el Congreso para investir a un presidente del Gobierno. En caso de no lograrlo, el rey disolvería las Cortes y se convocarían nuevas elecciones generales en enero. Pero hasta llegar a ese escenario todavía ocurrirán, previsiblemente, muchas cosas. Para empezar, el próximo viernes, cuando se confirme el fracaso de la investidura de Feijóo, Felipe VI tendrá que convocar una nueva ronda de consultas para designar un nuevo candidato: ahí quien cuenta con todas las papeletas es el líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien, sin embargo, todavía se encuentra negociando los apoyos suficientes para ser designado presidente.

"El señor Sánchez no ha querido salir a la tribuna porque no podría defender lo que defendió hace dos meses delante de todos los españoles", proclamó Feijóo en la intervención que puso el broche final al debate de investidura, justo antes de la votación.

El presidente del PP agradeció sus intervenciones a los portavoces de otros grupos, pero recriminó al secretario general del PSOE que haya preferido "escapar para no decir la verdad" sobre sus negociaciones con los independentistas, "las exigencias a las que está sometido", su "posición en la amnistía" y "la financiación ideológica de todo ello". "Quien calla, otorga, señor Sánchez", le espetó.

Dicho esto, indicó que ya se verá la "intensidad" de ese "silencio" y qué es lo que concede Sánchez al independentismo para seguir en la Moncloa. "Lo que no podremos saber nunca es si lo que usted les va a dar será suficiente o no, pero eso no lo decidirá usted", resaltó.

El líder popular indicó que hay ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado 23 de julio sin tener "una información que se les ha hurtado", en alusión a las negociaciones sobre una posible ley de amnistía. Por eso, se mostró convencido de que "si supiesen lo que saben todos ahora", la "investidura sería distinta".

Feijóo agradeció a Vox, CC y UPN su apoyo, y defendió que ninguno de los miembros del PP tendrá que votar "ni en contra de sus principios ni en contra de la palabra dada ni en contra del programa electoral" con el que se presentó a las elecciones hace dos meses.

También aseveró que los españoles pueden estar convencidos de que el PP defenderá una España de ciudadanos libres e iguales, y trabajará para preservar el Estado de derecho y los principios constitucionales. "Les aseguro que saldré con mi palabra y con la palabra de 11 millones de votantes. Les aseguro que saldré con mi integridad política y personal intacta. Igualdad, libertad y dignidad", concluyó, provocando una larga ovación en la bancada del PP.