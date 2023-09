Ángeles Martín: "He tenido que pedir"

Ángeles Martín protagoniza hasta el próximo 8 de octubre la obra Hechos y Faltas en el Teatro Pavón. Puntual, sin perder su característica y contagiosa sonrisa, nos atiende desde su camerino a pocos minutos de empezar su función…

Se comprueba que está bien rodeada con fotografías de su chico y de sus hijas…

El camerino es mi santuario, el momento de recogimiento, de concentración. Aquí tengo fotografías de mi chico, mis hijas, mis padres y también de los compañeros de la función que voy a representar ahora mismo. Es importante verles mientras me preparo y me maquillo porque me permite repasar parte del texto.



En la obra hace una crítica a los medios de comunicación, de la verdad y la mentira…Es un texto que será un clásico porque se representará muchas veces, pues refleja una situación real, fuerte e interesante. Hoy más que nunca tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y no decimos, porque estamos más expuestos a falsedades, a fake news, a que la inteligencia artificial intervenga.



Interpreta a una directora de revista a la que le piden contrastar unos hechos que no son ciertos, ¿qué haría usted?

Mis grandes maestros como Amparo Ribelles, Amparo Baró o María Luisa Merlo me enseñaron que es primordial ser honesto y ser de verdad. No solo sobre las tablas, también en la vida real. Mi prioridad ha sido siempre buscar el contacto real con la verdad, ser honesta y estar bien conmigo misma. A pesar de las trabas que te pone la vida, las crisis de trabajo y las circunstancias difíciles, si una cree en una misma puede salir adelante.

Entonces, eso de que la vida es puro teatro no es cierto…

Más bien diría que la realidad supera a la ficción. Gracias a mi profesión me puedo adentrar en otras vidas, en otras realidades. Sobre las tablas es donde me siento más libre, recupero mi ser, soy totalmente apasionada.



En sus 33 años de carrera ha hecho de todo. Muchos, los de mi generación, le recordamos por la tele. ¿No la echa de menos?

No sé si hay cabida para presentadoras de mi edad y con arrugas. No sé cuál es el motivo que lleva a los grandes directivos a no contar con las presentadoras que hemos entretenido al espectador dándole lo que nos pedía en un momento determinado. En el cine hay que agradecer a Álex De la Iglesia y a Santiago Segura que hayan recuperado a gente más mayor. Si te digo la verdad, me he sentido olvidada desde que decidí ser madre.