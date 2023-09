Carlo Constanzia cumplirá la pena de 21 meses por estafa: "Había un pacto con la Fiscalía, pero la última palabra es del juez"

Carlo Constanzia, el hijo de Mar Flores, ha recibido la noticia de que finalmente cumplirá dos años de prisión tras ser acusado de un delito de estafa agravada, tal y como ha ratificado La Audiencia Provincial de Málaga.

De esta forma, el juez ha desestimado la petición de no ingresar en la cárcel por tener antecedentes penales, pese a que su pena es inferior a 22 meses tras conseguir una rebaja de los nueve años que pedía la fiscalía a los dos años.

El magistrado ha sentenciado: "Los condenados no son merecedores del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, toda vez que no se trata de unos delincuentes primarios o puntuales".

Cabe recordar que el hijo de Mar Flores ha pagado 100.000 euros a los perjudicados por su negocio de coches de alta gama en concepto de reparación del daño, pero el pacto no ha sido tan sólido.

El condenado ha visitado este miércoles el programa Y ahora Sonsoles. Sobre la condena, ha expresado: "Me lo veía venir un poco". No obstante, ha asegurado que "está tranquilo". "Estoy sorprendido porque había un pacto con la Fiscalía, pero la última palabra la tiene el juez", ha contado.

"Entro a este procedimiento mal asesorado por unos abogados, y no se aportaron las pruebas que me hubiesen permitido no salir culpable de lo que se me acusa", ha explicado en Antena 3. "Cuando entra mi abogado actual, hacemos un pacto con los damnificados", ha añadido.

En cuanto a la estafa, ha defendido que él ha sido una víctima más: "El dinero pasa por mi cuenta, pensando que viene de una empresa que era lícita", ha contado Carlo Constanzia.

Sobre la pena que tiene que cumplir, ha explicado: "Estaba ya cumpliendo una condena por conducción en estado de alcoholemia y me ha permitido enganchar las dos, por lo que ya la estoy cumpliendo con una pulsera telemática".

Sobre su ya exsocio, ha insistido en que tanto la gente que lo conoce como él mismo saben que fue él el que lo metió en este lío. "El dinero lo he devuelto yo, no lo ha devuelto Roberto", ha asegurado el hijo de Mar Flores.

"Yo he tenido mi pasado y mis problemas con sustancias y he cometido errores que los he pagado con creces. Aquí me meto pensando que era un negocio completamente legal", ha aclarado el invitado de Y ahora Sonsoles.

Por esta línea, Carlo ha defendido: "En ningún momento se me pasa por la cabeza que esta persona es un estafador profesional, y a otras 100 personas les ha pasado lo mismo con Roberto, pero a ninguno de estos le han acusado, probablemente por una defensa mejor".

Por otro lado, Constanzia ha explicado que el dinero que ha entregado a las víctimas es un préstamo de su familia, pues no puede pedir un crédito al banco porque sigue pagando uno de 60.000 euros que le ha estafado su exsocio. "Se debería hablar mucho más de esta persona", ha defendido.

"A mí se me han caído cientos de proyectos que tenía cerrados, porque ha habido un juicio público y mediático que va a destrozar a una persona y a su entorno", ha expresado el joven por culpa de la condena.

Carlo Constanzia también ha abordado su infancia, en la cual tuvo enfermedades mentales como la depresión, por la cual acabó teniendo problemas con drogas. Por esta misma línea, ha señalado a los medios de comunicación sobre la importancia de la salud mental y la falta de noticias positivas frente a las tantas negativas.