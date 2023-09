Sánchez, el único líder en democracia que no ha replicado al candidato a la presidencia en un debate de investidura

Alberto Núñez Feijóo debía ser el protagonista de su debate de investidura este martes y miércoles, pero no lo fue. La sombra del presidente en funciones, Pedro Sánchez, se cernió sobre una tribuna a la que no quiso subir para dar la réplica. Un hecho inédito. Jamás en la historia de la democracia española un líder se había negado a parlamentar con el candidato a la investidura.

La supuesta estrategia de Sánchez ha sido más que comentada e imitada por su aliada para la próxima legislatura, Yolanda Díaz. El líder socialista decidió poner en su lugar a Óscar Puente, exalcalde de Valladolid y según el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, "un perfil más agresivo e incorrecto, a veces abiertamente un macarra".

Una mosca en el ojo de Feijóo durante todo el debate. El candidato popular, que este viernes acudirá a segunda votación para ser presidente, no pudo ocultar su malestar por un discurso en el que Puente no se dejó nada por decir y acusó a Sánchez de "escapar para no decir la verdad" sobre la amnistía: "Quien calla, otorga".

Óscar Puente acude a la tribuna del Congreso en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Europa Press

Desde el PSOE, alegaron que Sánchez "está esperando su momento". Según fuentes socialistas, el objetivo era que Puente ejerciera de 'quitanieves' despejando el debate y centrándolo en cuestiones como quién tiene derecho a formar Gobierno y el exalcalde de Valladolid era ideal porque perdió el bastón de mando pese a haber sido el más votado en las urnas el 28 de mayo.

De nada han servido las explicaciones. El líder del PP denunciaba desde la tribuna de la Cámara Alta una "anomalía democrática" y achacaba al presidente en funciones una "neurosis obsesiva por el poder", por el poder "perdiendo", "a toda costa" y "sin principios", mientras le reprochaba una y otra vez que no quisiera debatir.

Sin precedente

Lo cierto es que la decisión del líder socialista sí fue una anomalía, ya que no tiene precedente alguno. En todos los debates de investidura que se han celebrado en España desde 1979, cuando se proclamó presidente Adolfo Suárez, los dirigentes de cada partido político han sido los encargados de dar la réplica al candidato. Algo que se puede corroborar en los diarios de sesiones y archivos fotográficos del Congreso de los Diputados. Tampoco hay precedente en que un presidente en funciones no suba a la tribuna en este tipo de sesiones, ya que nunca se había dado la tesitura de que se presentara de nuevo a unas elecciones.

Felipe González, Manuel Fraga, José María Aznar, Joaquín Almunia, Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba y Pablo Casado han sido todos los líderes (de la segunda fuerza más votada) que se han subido a la tribuna a dar la réplica. También Pedro Sánchez como líder de la oposición durante las investiduras de Mariano Rajoy.

José María Aznar en la sesión de investidura de Felipe González en 1993. Congreso de los Diputados

El enfado de Feijóo por la no comparecencia de Sánchez, por su parte, se ha trasladado hasta Génova. Fuentes de la dirección nacional han acusado al socialista de emplear al exalcalde de Valladolid como "escudero" para evitar una "nueva humillación" por parte del líder del PP, mientras sí soporta, han ironizado, la de Carles Puigdemont.

Los populares acusan a Sánchez de "despreciar" el "correcto y educado parlamentarismo" y a los votantes españoles "sean del partido que sean". "¿Se puede caer más bajo?", se preguntan en Génova.