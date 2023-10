Entrevista

Manuel Torres Aguilar (Córdoba, 1963) es el autor de Historia del indulto y la amnistía: de los Borbones a Franco (Tecnos), catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la universidad de su ciudad natal y director de la cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos. Ha publicado cuatro monografías a lo largo de su carrera y es responsable de la edición de más de diez libros. El último de ellos, publicado en 2022, es uno de los estudios más exhaustivos que existen sobre las medidas de gracia en la historia de España.

Ha tenido el olfato o el acierto de tratar estas figuras jurídicas en un momento extraordinariamente oportuno, pues el concepto de la amnistía genera a día de hoy en España una discusión sin apenas precedentes en el periodo constitucional. Torres no tiene reparos en participar de este debate, siempre desde el estudio del recorrido histórico que ha tenido esta herramienta jurídica desde la dinastía de los primeros Borbones.

¿En qué se diferencian el indulto y la amnistía?

Hay una confusión general sobre este tema a lo largo del siglo XIX. El término amnistía no empieza a utilizarse hasta 1869, y la diferencia fundamental es que el indulto se otorga a alguien que ha sido condenado y que está cumpliendo sentencia, mientras que la amnistía es mucho más amplia y puede afectar a quien no ha sido sometido a juicio.

¿Cuál de estas figuras ha sido más común a lo largo de la historia?

El indulto. Hay una figura que es el indulto general, que se empezó a prohibir a partir de mediados del siglo XIX y que realmente es muy parecida a la amnistía. Muchas veces se ha aplicado a personas que no habían sido condenadas porque terminológicamente no estaba muy claro. Los indultos los concedía el rey, Fernando VII, Isabel II… Progresivamente el Poder Ejecutivo ha ido recabando ese poder. Hay una excepción legal que es la Constitución de 1931, que es la única que dice que los indultos son competencia del Tribunal Supremo, del Poder Judicial, salvo en el caso de que sea un delito extraordinariamente grave. En ese caso, el presidente de la República estaba habilitado para concederlo.



¿Por qué cree que los padres de la Constitución de 1978 decidieron no mencionar la amnistía?

En mi opinión, porque dejaron un amplio margen para que el Poder Legislativo, en caso de necesidad, pueda regularla. Es muy forzado interpretar, como han hecho algunos, que como la amnistía no está recogida en la Constitución no puede ser aprobada por las Cortes. Lo que está claro es que la amnistía solo la puede conceder el Poder Legislativo.



Entonces, ¿la amnistía puede tener cabida en el sistema constitucional?

Sí. Otra cosa es cómo se regule, con qué condiciones. Si haces un recorrido histórico, hay amnistías o indultos falsos que en realidad son amnistías que llevan condiciones. Por ejemplo, se dice "oiga, te voy a conceder el perdón aunque no estés juzgado, pero tienes que venir al territorio nacional y someterte al fuero. No te voy a juzgar, te voy a perdonar, pero primero vienes". La amnistía no tiene que ser absolutamente incondicional. Las amnistías regulan situaciones y establecen límites.



¿No sería reconocer una equivocación o una injusticia cometida por el sistema judicial?

Depende de cómo sea la redacción de la ley. La norma podría hablar sólo en términos positivos y justificarse en el comienzo de una nueva etapa en la relación con Cataluña. Se puede ver como un signo de debilidad del Estado, como el reconocimiento de un error o como la confirmación de que la condena fue justa pero se considera que la lección está aprendida. Yo no estoy de acuerdo con que se conceda la amnistía y no haya una contraprestación por parte de los amnistiados. Tiene que haber una contraprestación desde un reconocimiento de la jurisdicción española, desde el rechazo de la vía unilateral. No se puede conceder la amnistía solamente a cambio de votos sin un compromiso a no repetir el referéndum ilegal. Quiero los votos, evidentemente, pero tú me tienes que dar una contraprestación de este tipo. De momento no estoy viendo que ocurra esto, sino todo lo contrario.



¿Supone una vulneración de la separación de poderes?

Es un debate que existe en la doctrina desde el siglo XIX. Hay autores que consideran que la amnistía y el indulto vulneran el principio de separación de poderes. Diríamos que efectivamente, pero son figuras que se establecen en la legislación por muchas razones: por criterio de utilidad pública, por avenir el cumplimiento de la pena, para apaciguar un conflicto social. La mayoría de sistemas constitucionales europeos no se muestran en contra del indulto y la amnistía. Pero hay autores que piensan que son una vulneración de la separación de poderes.



También los hay que consideran que la amnistía debería estar limitada a los periodos de transición de una dictadura a una democracia...

La amnistía se ha utilizado en periodos de cambio de régimen. Pero no solo de una dictadura a una democracia, también al revés. En 1939 se impulsó una figura a la que yo llamo 'el autoindulto', una ley en la que no se nombró ni el indulto ni la amnistía. Hablaron de la negación del delito. El régimen franquista perdonó cualquier delito -incluyendo los de sangre- siempre que el autor justificase que se había cometido en contra de la República. Es tan grave como eso. Efectivamente, la amnistía se utiliza generalmente en estos cambios de régimen, digamos, para poner el contador a cero. Pero es un instrumento político y se puede utilizar en otros escenarios. El artículo 9.2 de la Constitución establece que se pueden adoptar medidas que persigan un establecimiento de la paz social, una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Por qué no puede encajar ahí esa idea de acabar con una situación en la que hay más de 4.000 funcionarios o asimilados implicados?



¿El hecho de que sea el pago explícito de una investidura no le quitaría fundamento jurídico?

No puede ser únicamente el pago de una investidura, insisto. La legislación debe recoger contraprestaciones para no quedar debilitada. Un cheque en blanco de amnistía no vale.



A lo largo de la historia, ¿las amnistías han estado más ligadas al interés general o a intereses espurios?

Yo creo, que históricamente, a intereses espurios. Pero han existido grandes momentos en los que las amnistías sí han tenido una visión de generosidad para tratar de reestablecer las bases de la convivencia o para evitar -con la magnanimidad del Estado- que nazcan héroes al pie de la guillotina.



¿La amnistía se puede justificar como una válvula de escape para calmar las tensiones con el independentismo?

Absolutamente. Yo creo que la amnistía en este caso es una válvula de descompresión de la situación catalana. Ya hemos visto que toda esta política de indulto ha ido desinflando el independentismo. En cambio, toda política de represión, toda política de autoritarismo frente a posiciones independentistas, ha hecho crecer el número de independentistas. Pero esto pasa en Cataluña ahora y ha pasado en miles de veces a lo largo de la historia. Frente a ello está el argumento de que volverán a intentar un referéndum no negociado. Precisamente por eso habría que incluir en la ley de amnistía el compromiso de no volver a hacerlo.



¿La amnistía de 1977 fue un ejemplo de válvula de escape?

Lo primero que hay que comprender es el momento en el que fue concedida. Ahora mismo es muy fácil decir que gracias a esa amnistía se escaparon torturadores, se escaparon personas que habían cometido delitos contra la humanidad y que tendrían que ser juzgados por tribunales penales internacionales. Pero yo no recuerdo ningún medio de comunicación que en aquel momento se echara las manos a la cabeza por ese motivo. Hubo un pacto en el que se llegaron a tomar medidas tan sorprendentes como que Santiago Carrillo aparezca en la primera asamblea del Partido Comunista con la bandera roja y gualda, no con la bandera republicana. Aquella amnistía no fue un cheque en blanco, fue una cesión de las dos partes.