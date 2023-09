Cuánto paro me corresponde por ocho meses trabajados

Los trabajadores que pierden su empleo de manera involuntaria tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo, no obstante, deben cumplir algunos requisitos, entre los que se encuentra, haber trabajado, al menos, un año. Entonces, ¿qué opciones tienen los desempleados que han cotizado menos de un año?

Subsidio por desempleo: al menos seis meses cotizados

Para aquellos que han trabajado al menos seis meses y cumplen con los requisitos de cotización, existe el subsidio por desempleo, que no es lo mismo que el paro (o prestación por desempleo).

Este subsidio lo puedes percibir si has cotizado un mínimo de tres meses (si tienes cargas familiares) o seis meses si no tienes cargas familiares. Además, debes haber cotizado menos de 360 días en los últimos seis años y no recibir rentas de cualquier tipo que superen el 75% del SMI.

La cuantía a percibir será del 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), es decir, de 480 euros al mes, y "dependerá del número de meses cotizados y de si tiene o no responsabilidades familiares", según se establece en la web del SEPE. Además, se abonará entre los días 10 y 15 de cada mes mediante el ingreso de la cuenta corriente indicada en la solicitud.

Cómo solicitar el subsidio

El plazo para presentar la solicitud en la Oficina de Empleo que corresponda según su domicilio es de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de finalización del contrato.

También se puede optar por no solicitar el subsidio y acumular este periodo de trabajo con otros que vaya realizando hasta alcanzar los 360 días que se exigen como mínimo para cobrar prestación contributiva de desempleo (el comúnmente llamado, paro).