Ayuso ve a Feijóo reforzado y denuncia un "argumentario de Moncloa" para dividir al PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asistió a la primera sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, pero este miércoles se ha ausentado de la segunda para presidir su Consejo de Gobierno, que se ha celebrado en Villamanta. Aunque la jefa del Ejecutivo regional ha pasado la mañana a más de medio centenar de kilómetros de la Carrera de San Jerónimo, ha sido en parte protagonista porque ha habido algunas referencias a ella en los discursos de los portavoces, algo que también sucedió este martes.

Sobre la opinión que le merecía este hecho ha sido preguntada por los periodistas y su valoración, como suele ser no ha dejado indiferente a casi nadie. "Veo que es obsesión", ha opinado sobre las menciones. "No sé si el argumentario de La Moncloa, como ya llega a todos los socios (del Gobierno central en funciones) les pide que busque enfrentamientos en el seno del PP donde no los hay, o si es que pretenden intentar vender algo en torno a mí para perjudicar a Alberto Núñez Feijóo", ha valorado.

"Que sigan por ahí", ha incidido a continuación, "cuando el enemigo se equivoca no hay que distraerle", ha agregado. La presidenta regional ha defendido que, bajo su punto de vista, el debate de investidura ha servido para reforzar al candidato del PP. "Si hay un líder que ha salido de este debate es Alberto Núñez Feijóo", ha aseverado.

Estas declaraciones de la presidenta regional, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, no han sido las primeras que ha hecho sobre la investidura, que como estaba previsto ha fracasado con 172 votos a favor y 178 en contra. A primera hora de este miércoles, Díaz Ayuso ya había concedido una entrevista a la emisora esRadio en la que ha criticado la actitud que mantuvo Pedro Sánchez en el Congreso.

"Ayer se veía cómo Sánchez bajaba la cabeza cada vez que Feijóo le mantenía la mirada, era incapaz de hacerlo, se tenía que refugiar en el móvil o en el escaño", ha esgrimido la política 'popular', que ha achacado la misma actitud al resto del Ejecutivo en funciones. "No pudieron aguantarle la mirada... les daba vergüenza porque son conscientes de la pantomima que estamos viviendo y de cómo han retorcido el discurso", ha insistido.

Díaz Ayuso también ha censurado que el PSOE optara por Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, para dar la réplica a Núñez Feijóo. "El PSOE tiene a un rehén que es incapaz de hablar claramente en la sede la soberanía de todos los españoles", ha señalado aludiendo a Sánchez, "y tuvo que poner por delante al más macarra", ha añadido. Se buscaba, ha opinado, "dinamitar el debate" de investidura.