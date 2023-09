Junts pide un "cambio de rumbo" al Govern de Aragonès o convocar elecciones

Sin duda, el combate estrella de la mañana en el Parlament de Catalunya ha sido el que han mantenido el portavoz de Junts Per Catalunya, Albert Batet, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Ellos mismos lo han reconocido en su intervenciones. En su réplica al portavoz de Junts, Aragonès ha ironizado sobre que "ya sabía que el discurso derrotista lo pondría usted", y Batet ha advertido al 'president' que "se ha equivocado de jefe de la oposición, que no soy yo", en alusión a la dureza utilizada en su discurso, en contraste con el tono empleado con el socialista Salvador Illa. No obstante, el final de la intervención del portavoz de Junts ha sido contundente: "O cambia de rumbo, o elecciones", ha concluido Batet.

El portavoz del grupo parlamentario de Junts Per Catalunya, Albert Batet, ha querido dejar claro a lo largo de su intervención que el Govern es “débil” y ha asegurado que “desde que salimos del Govern, éste ha entrado en vía muerta”. Batet ha puesto de manifiesto que “la gobernabilidad ha ido de mal en peor”, y que “no se puede funcionar con solo 33 diputados”.

En este sentido, Batet ha recordado que el Govern ha perdido “centenares” de votaciones, y ha remachado asegurando que “no cumple las que gana”. El tono del final de la intervención ha sido contundente con afirmaciones como “Catalunya no merece esta agonía” o “por patriotismo tendría que rectificar, pero por partidismo no lo hará”.

Tras avisar a Aragonès que “es la última oportunidad”, Batet ha sentenciado que “solo tiene sentido agotar esta legislatura si hay un cambio de rumbo. Dé un golpe de timón o solo le quedará la alternativa inevitable de convocar elecciones”. Los calificativos para definir al ejecutivo han sido muy gráficos, como “Govern dormido que arrastra los pies” o “Govern apagado, y paga el país”.

Radiografía negativa

El portavoz de Junts Per Catalunya ha realizado una radiografía de la situación actual de Cataluña concluyendo que es “tenemos un país que no rinde”, en su opinión porque “hay una pieza que no encaja en el engranaje, que es el Govern”. Ha criticado el acuerdo de presupuestos con el PSC porque “no han funcionado y el país está peor”.

En otro orden, Albert Batet se ha referido a los “84.000 millones de euros de endeudamiento de la Generalitat, 11.000 euros per cápita”, y ha reprochado que “somos los más endeudados, los que más pagamos y los que menos recibimos”. Por este motivo, el portavoz de Junts ha pedido la “deflactación del IRPF, revisar el impuesto sucesiones, y una reflexión serena sobre el impuesto de patrimonio” porque “Catalunya recauda la mitad del total ingresado en el Estado por este impuesto”.

Según el presidente del grupo parlamentario de Junts en el Parlament, “el 52% de la mayoría independentista no se siente representado” por el Govern de Pere Aragonès, y ha reclamado más autogobierno con el traspaso de Rodalies Renfe, cuyo funcionamiento ha definido como “una vergüenza”, luchar contra la recentralización y dotar de condiciones dignas de trabajo a los profesionales de la Salud, o que habiendo un “16,2% de inmigración, no tenemos competencias ni recursos para gestionarla”.

Estrategia independentista

Sobre la estrategia para conseguir la independencia ha advertido a Aragonès que “la mayoría parlamentaria no apoya el Acuerdo de Claridad”, y le ha acusado de no tener “valentía para llevar a votación al Parlament su Acuerdo de Claridad.

Finalmente, ha reprochado la estrategia del Govern y de Esquerra Republicana en su negociación con el Estado, insistiendo en que “cuando se opta por acudir a Madrid con 33 diputados, en lugar de con el 52% independentista, se pierde fuerza”, para rematar asegurando que “cuando se opta por seguir apoyando a un Gobierno español que sistemáticamente incumple sus acuerdos, se pierde credibilidad”

Pere Aragonès en su escaño, anotando algunas afirmaciones de Batet. ACN

Ante esta situación, Batet ha expuesto la alternativa de su formación, que se basa en “aguantar la posición para resolver el conflicto político, tener claro que en los partidos políticos españoles no se puede confiar y que hay que pedir garantías”. Para acabar, ha puntualizado con cierto sarcasmo que ”no hay que hablar en nombre de terceros ni negociar a través de los medios de comunicación”. Batet ha señalado que así ha conseguido Junts que “el Gobierno proponga el uso del catalán en el Parlamento Europeo”.

Empleo y servicios

El presidente Aragonès no se ha mordido la lengua en su réplica. Tras exponer algunos datos positivos para desmentir que Cataluña va peor, como que la tasa de paro ha bajado de casi el 10% cuando entraron en el Govern hasta el 8,4% actual, con 3.750.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, y 25.000 familias que disfrutan de la escolarización gratuita a los dos años, el denominado I2, o finalmente, que “hay más Mossos, más profesores y más personal sanitario que nunca”. En este punto, Aragonès ha expuesto que “un país también se mide por la calidad de vida que da a sus ciudadanos cada día. La nación es la gente, y ese es el patriotismo que yo defiendo”.

Sobre el conflicto entre Catalunya y España, y la estrategia para afrontarlo, Aragonès ha contestado a Batet que “ha habido un cambio a mejor”, y ha concluido que “ahora coincidimos en el qué y también coincidimos en el cómo”, en alusión a que Junts se ha unido a las negociaciones para una posible investidura de Pedro Sánchez. “Aprovechémoslo para hacer la negociación con toda la fuerza”, ha zanjado el presidente de la Generalitat que en todo momento se ha mostrado favorable a la unidad de acción de las fuerzas independentistas.

Ese tono no ha sido tan conciliador cuando ha recordado etapas pasadas del “espacio político” de Junts, aludiendo también a los gobiernos de Convergència i Unió, un espacio político que, según Aragonès, “los días pares reivindican y los impares dicen que son algo nuevo”. El 'president' ha reprochado que en “los 34 de los 43 que su espacio político ha gobernado desde que se aprobó el Estatut”, se desindustrializó el país, recordando el caso de Nissan, no se han hecho inversiones contra la sequía y ha habido continuos recortes en educación y sanidad.

Pere Aragonès durante su réplica a Albert Batet. ACN

Respondiendo a otras críticas puntuales de Batet en su intervención, Aragonès ha recordado que antes de entrar en el Govern “solo había 9 MW de energía renovables instalados, y ahora hay 1500 MW”, así como que desde Junts “defienden una fiscalidad cercana al PP”, con la circunstancia de que “todos los impuestos que hay hoy en Catalunya se han aprobado con su voto”.

Sobre la debilidad del Govern y el hecho de tener tan solo 33 diputados, Aragonès ha recordado a Batet que en el anterior Debate de Política General “hicieron una cosa insólita en el parlamentarismo: proponer una cuestión de confianza al propio gobierno del que forman parte”.