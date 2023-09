La alcaldía y la fiscalía de Andorra activan la orden de detención contra el 'streamer' ElMillor tras sus insultos a la Policía

Casi una semana después de las polémicas declaraciones de ElMillor en Twitter sobre la policía y el agente que le paró en un control de alcoholemia en Andorra, la Alcaldía ha pedido a la Fiscalía que active una orden de detención por delito contra el honor.

Según ha revelado el medio Altaveu, en estos días han reunido todos los comentarios que Elm Chertó, como se llama en realidad, ha realizado en redes sociales desde el pasado viernes 22 de septiembre.

Ahora, han puesto en manos del fiscal toda la documentación y esperan que en los próximos días tenga lugar la orden de detención contra el youtuber.

En el vídeo original, llama "puto subnormal" al policía que le había parado con "aires de grandeza" para hacerle un control rutinario. Además, aseguraba que "el colectivo de humanos que forman el 100% de los cuerpos de policía son unos putos subnormales".

Tras conocer la información de que había incurrido en un posible delito de odio y en otro contra el honor, ElMillor comentó la situación en su directo y aseguró que no iba a "retractarse".

"Quiero aclarar que no me retracto de lo que le dije al policía que me paró. Eres un puto subnormal y se te va de las manos", declaró: "Eres un cáncer para la sociedad y para tus compañeros".

"Obviamente, no opino lo mismo de todos los policías", añadió para desprenderse del delito de odio contra el colectivo policial: "Creo que los policías son necesarios para velar por la seguridad de la gente. Habrá de todo".

"Mi mensaje fue muy genérico a causa de que estaba cabreado por la incompetencia y negligencia de un policía andorrano, pero no quiere decir que todos son así", continuó: "No tengo problema en decir esto delante de un juzgado".

Mantiene que no le gustó cómo le trató durante el encuentro, impidiéndole hablar, pidiéndole que salga del coche y comportándose "como un gilipollas". "¿Cómo no voy a llegar a mi casa y cargarme en todos sus muertos?", se ha preguntado en directo.