EH Bildu ofrece su apoyo para investir a Sánchez tras la "ópera bufa" de Feijóo, pero le exige dejar atrás la "falsa Transición"

EH Bildu saca su perfil más netamente independentista para rechazar la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y para abrirle la puerta al del PSOE, Pedro Sánchez, a cambio de dejar atrás las "hipotecas" de la "falsa Transición". Esa fue la línea conductora del discurso que pronunció este miércoles en el Congreso la portavoz abertzale, Mertxe Aizpurua, en la segunda jornada del debate de investidura de Feijóo en la que se celebrará la primera votación que previsiblemente resultará fallida. La respuesta de Feijóo fue muy dura: acusó a EH Bildu de ser una formación "reaccionaria" —los abertzale habían dicho lo mismo del PP— y aseguró que, hasta que pidan perdón por los crímenes de ETA, no hay "reconciliación posible".

El intercambio entre EH Bildu y Feijóo fue el primero de la jornada de este miércoles, en la que se celebrará la primera votación fallida de la sesión de investidura. Y, conociendo ya que Feijóo no será elegido presidente ni este miércoles ni el próximo viernes al no tener los votos necesarios, Aizpurua calificó el debate de esta semana de "ópera bufa" que tiene la única intención por parte del PP de "intentar ocultar lo inocultable: que hoy le investiremos a usted, señor Feijóo, líder de la oposición" después de "dos meses haciéndonos perder un tiempo muy valioso".

La intervención de Aizpurua, no obstante, no fue tan novedosa por sus críticas y su rechazo a Feijóo —que se daba ya por descontado—, sino por sus avisos a Sánchez, a quien avisó de que, para ser investido, "deberá escuchar y atender las demandas de vascos y catalanes". "Sabe que para ello deberá dar respuestas constructivas a las reclamaciones nacionales y sociales de nuestros pueblos y de sus mayorías sociales y trabajadoras. Porque sin las izquierdas soberanistas vasca, catalana y galega, sencillamente este Estado estaría hoy gobernado por la extrema derecha. No lo olviden", dejó caer la portavoz de EH Bildu.

"Las hipotecas que pesan sobre nuestras naciones y sobre las mayorías populares y trabajadoras del conjunto de este estado deben de ser levantadas", continuó Aizpurua, que atacó directamente la "falsa Transición" que, dijo, "supuso mantener todos y cada uno de los pilares que sustentaban el régimen franquista". Para EH Bildu, Sánchez debe permitir que se abra "un nuevo ciclo político en este Estado que encare de manera democrática y justa los dos nudos que en el 78 quedaron atados y bien atados: el conflicto territorial con las naciones sin Estado, y la supeditación a los grandes poderes económicos frente a los trabajadores".

"Hablamos de una transición real, profunda y comprometida que pueda realmente asimilar este Estado a una democracia avanzada del siglo XXI", y "para ello será necesario levantar las hipotecas que aún se mantienen contra nuestros pueblos y las mayorías sociales y trabajadoras", planteó Aizpurua, que insistió en que "es el momento de abrir de par en par los grandes debates pendientes" y de poner en marcha "avances sociales y nacionales como los pilares indivisibles para asegurar un presente y futuro justo y democrático".

Feijóo: "Lo que diga Bildu no tiene valor"

El inicio de la réplica de Feijóo a EH Bildu no pudo ser más claro: "Para mí todo lo que diga Bildu que no venga precedido por una disculpa real a todas las víctimas de ETA y por la colaboración con la justicia para esclarecer más de 350 asesinatos de ETA no tiene ningún valor", espetó el candidato, que se mostró orgulloso de recibir los votos en contra de los abertzale. "Ustedes tienen la patente europea de ser una formación reaccionaria, como ustedes no hay nadie en España", denunció igualmente Feijóo, que insistió en que "no hay ningún partido" como EH Bildu. "No son Junts, ERC o el BNG, son otra cosa", zanjó.

"Ahora le llaman otra vez el régimen del 78, pero la democracia del 78 es la que le permite a usted estar aquí a pesar de todo lo que han hecho", criticó Feijóo, que aseguró que la muestra de la "grandeza" de la Constitución es "que personas como ustedes", en referencia a los diputados de EH Bildu, tengan un escaño. Y el líder del PP también cargó contra Sánchez, a quien echó en cara que "hay que tener mucho cuajo y muy poca memoria democrática para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido".

"El futuro se escribe desde la reconciliación, pero no hay reconciliación posible cuando una parte pretende que se le perdone sin pedir perdón, ni hay concordia cuando una parte participa activamente en la humillación de las víctimas", planteó igualmente Feijóo, que aseguró que EH Bildu aún "sigue siendo lo que quiere ser". "Hace tres días volvieron a negarse a condenar los homenajes a etarras en el Parlamento Vasco, y siguen llevando a condenados en sus listas, ¡y nos vienen a dar lecciones de democracia!", exclamó el líder del PP.