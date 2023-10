¿Qué pasa si tengo un agapornis con la nueva Ley de Bienestar Animal?

La obligatoriedad de identificar a perros, gatos y hurones, la esterilización de gatos obligatoria antes de los seis meses y la prohibición de los collares que infrinjan dolos son algunas de las novedades que trae consigo la nueva Ley de Bienestar Animal, que entraba en vigor el pasado 29 de septiembre.

Se trata de la primera ley en materia de protección animal que tenemos en España y, aunque ha generado mucha polémica, ha logrado la luz verde del Congreso y el Senado, por lo que ahora supone un nuevo reto para los propietarios, quienes tendrán que familiarizarse con las nuevas normas.

Listado positivo de animales de compañía

No obstante, no toda la ley va a poder aplicarse desde el primer día, ya que al tener ahora mismo un Gobierno en funciones, los reglamentos necesarios para algunas de sus partes no están todavía aprobados (como la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil para perros o el cursillo que deberán hacer los tutores de conocimientos básicos sobre cuidados).

Pendiente de reglamento también se encuentra el popular listado positivo, del que muchos medios han hablado y que se ha convertido en una de las preocupaciones máximas de aquellos que conviven con especies exóticas, ya que regulará la tenencia de estas especies en el hogar.

¿Los agapornis forman parte del listado positivo?



Algo importante que debemos saber es que el listado positivo todavía no está creado y que, a fecha de la entrada en vigor de la ley, solo se engloban como animales de compañía perros, gatos y hurones (aunque esto no quiere decir que los demás no lo sean).

En los próximos dos años, un comité científico-técnico tendrá que elaborar este listado con las especies que considere que cumplen las condiciones para convivir como mascotas que son: que sean fáciles de mantener en cautividad, que puedan contar con un alojamiento, mantenimiento y cuidado adecuado en cada caso, que no se trate de especies protegidas o de carácter invasor, así como que no supongan un peligro para la salud o seguridad de las personas u otros animales.

¿Esto qué supondrá? Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, no habrá ningún cambio al respecto, ya que los animales que a día de hoy podemos tener en cautividad cumplen estas condiciones. No obstante, hasta que se formalice el listado, las leyes que nos ampararán si convivimos con alguno de estos animales serán las autonómicas.

Entonces, ¿pueden multarme por tener a mi grupo de Agapornis en casa? No. Los agapornis, así como otras aves psitácidas y especies exóticas, podrán seguir conviviendo con nosotros, siempre y cuando tengamos sus papeles en regla y lo permitan otras normas y leyes como CITES o el Listado de Especies Invasoras.