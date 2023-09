Sumar celebra el "fin del viaje a ningún lugar" de Feijóo y este se mofa de su crisis interna: "Cuanto más se les conoce, menos se les vota"

El primer rifirrafe parlamentario en el Congreso entre la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, tendrá que esperar. Al igual que hizo el PSOE, la coalición de izquierdas decidió no confrontar este martes con el líder popular en la primera jornada de su sesión de investidura: Díaz delegó en la portavoz parlamentaria de Sumar, Marta Lois, que quiso retratar la sesión de investidura como el "final del viaje hacia ningún lugar" de Feijóo y defendió abiertamente la amnistía. Pero este, lejos de arredrarse, respondió en tono jocoso a Lois, hurgó en los profundos problemas internos en los que está inmerso Sumar y recordó la progresiva bajada electoral que ha experimentado el espacio a la izquierda del PSOE desde 2015.

Lois insistió en la idea que Sumar lleva planteando desde que Feijóo fue designado candidato a la investidura por el rey: que el candidato estaba haciendo "perder el tiempo al país" al presentarse a una investidura en la que no tiene apoyos para salir elegido presidente del Gobierno. "Hoy votamos su paso a la oposición porque usted ha sido incapaz de asumir el lugar que le dieron las urnas", espetó la portavoz de Sumar a Feijóo, que criticó que el PP convocara el pasado domingo un acto en contra de la amnistía asegurando que solo buscaba "hacer pasar por fuerza lo que no es más que el síntoma de su derrota".

"Usted ha venido hoy aquí a hacernos creer que no será presidente por no ceder a ninguna presión, pero eso no es cierto", planteó igualmente Lois en respuesta a uno de los argumentos estrella utilizados por Feijóo durante su discurso de este martes por la mañana: que hubiera podido conseguir los votos de Junts si hubiera accedido a poner en marcha una ley de amnistía. "No es verdad: usted no será presidente porque su alianza con la extrema derecha le separa del país real al que dice representar", sostuvo la portavoz.

Precisamente sobre la amnistía sí habló claramente Sumar, a diferencia del PSOE, que lleva semanas tratando de soslayar el tema, y defendió que se trata de una medida para ciudadanos ordinarios y no para "élites políticas". "Ustedes no están en contra de esa hipotética ley de amnistía, ustedes están en contra de todo aquello que entienden que puede evitar que lleguen al poder", sostuvo Lois, que denunció que el PP entiende "que el Gobierno le corresponde por derecho propio". "No vale todo, señor Feijóo: no vale abdicar de la política y jugar a la desestabilización, no vale tensionar a la sociedad, no vale hacer llamadas al transfuguismo", criticó la dirigente, que insistió en que "no se rompe España, lo que se rompe es el PP".

Lois, asimismo, se mostró muy crítica con las apelaciones a la igualdad de Feijóo, que pronunció tanto el domingo pasado como este martes para criticar esa ley de amnistía. "Allá donde gobiernan, el PP es una fábrica de desigualdad: lo hemos visto en Extremadura recientemente, donde recortan las ayudas del comedor para los niños al mismo tiempo que suprimen el impuesto de patrimonio que pagan sobre todo los más ricos", y "lo hemos visto en Galicia durante años, donde su política sanitaria se puede resumir en tres palabras: nepotismo, recortes y privatizaciones", espetó.

Feijóo califica de "cacicada" la amnistía

En respuesta a Lois y al secretario general del PCE, Enrique Santiago, que también intervino en representación de Sumar y defendió abiertamente una amnistía para los encausados por el procés, Feijóo agradeció irónicamente que la coalición de izquierdas abordara a las claras este asunto. El líder del PP, no obstante, insistió en que aprobar una medida de gracia de esa índole supondría una "cacicada" porque "no es ético ni moral que unos señores, por el hecho de ser políticos, dejen de cumplir las sentencias del Tribunal Supremo".

Pero Feijóo no solo tuvo palabras para la amnistía, sino que hurgó en las heridas abiertas en el seno de Sumar, donde los problemas internos llevan siendo una constante desde su nacimiento. "Ya sé que se han puesto de nombre Sumar, pero el resultado ha sido restar", ironizó el líder del PP, que llamó la atención sobre el hecho de que Díaz no permitiera este martes intervenir a ningún diputado de Podemos durante el debate y afirmó que la vicepresidenta está en su cargo gracias al exlíder morado, Pablo Iglesias, al que ahora "aborrece".

Feijóo también recordó a Sumar la constante pérdida de escaños de Unidas Podemos, primero, y de la coalición de Díaz, después, desde el máximo de 71 diputados que consiguieron los morados junto a IU en 2016. "Usted ha sacado 31 escaños, gran resultado", ironizó el líder del PP, que los comparó con los 38 diputados que sumaban Unidas Podemos, Más País y Compromís en la pasada legislatura y espetó que "este resultado ya era malo porque Unidas Podemos venía de 42 escaños en las primeras generales de 2019". "Y ese resultado también era malo, porque en 2016 Unidas Podemos sacó 71 diputados, el doble que usted".

"¿Y viene usted a hablar de resultado electoral?", preguntó sarcásticamente Feijóo después de que Lois le atacara por haber obtenido un resultado insuficiente para gobernar el pasado 23 de julio. Y no solo hubo críticas a Díaz: el líder del PP también cargó contra Podemos, de los que insinuó que solo están interesados en la continuidad de Irene Montero como ministra de Igualdad. "Si yo aprovechase esta intervención para comunicarles que si consigo la investidura será ministra la señora Montero, al principio habría alguna risa, pero después alguna sonrisa se helaría rápidamente y se cruzarían rápidamente llamadas y whatsapps: ¡uy los cinco votos de Podemos!", bromeó Feijóo entre risas de la bancada del PP.