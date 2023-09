El PP ve más "fortalecido y legitimado" a Feijóo tras la incomparecencia de Sánchez y su apuesta por el PSOE "más radical"

Alberto Núñez Feijóo llegó al Congreso poco antes del mediodía de este martes con 172 de los 176 apoyos necesarios. Y salió nueve horas más tarde con los mismos votos insuficientes para ser investido, pero con un apoyo acrecentado y visualizado por parte de los suyos. El candidato popular convirtió la incomparecencia de Pedro Sánchez, y su decisión de delegar en Óscar Puente, en un arma de refuerzo para sí mismo. El PP se sirvió de la "cobarde" incomparecencia de Sánchez en su investidura: "Feijóo sale legitimado", apuntan dirigentes populares, que ven a su líder "fortalecido" tras este debate.

La bancada del PP que tanto aplaudió el discurso de su líder se quedó perpleja ante la respuesta del PSOE. Mientras Feijóo hizo de la amnistía el leitmotiv de su discurso de investidura para retratar a Pedro Sánchez, el socialista se apartó del debate y concedió su turno de palabra a su diputado Óscar Puente. "No nos lo esperábamos", reconocen varios dirigentes, que rápidamente entendieron el gesto como "un desmerecimiento" de Sánchez a la investidura de su líder y ganador de las generales.

"La investidura es un acto de liturgia democrática, salga o no salga investido el candidato", replicó un presidente territorial del PP, quien considera "más que un desaire" y "más que un acto de cobardía" que Sánchez no quisiera intervenir en la sesión. En Génova también recordaban que "Felipe González tuvo la dignidad de responder a Aznar tras ser derrotado en las urnas". No obstante, tras el primer shock, los populares hicieron de la necesidad, virtud: "A Feijóo le legitima internamente y externamente", añadieron las fuentes.

"Sánchez utiliza de escudero al exalcalde de Valladolid para no enfrentarse a Feijóo y evitar volver a perder un nuevo debate como el que le causó el presidente del PP en la última campaña electoral y ahorrarse, así, una nueva humillación", insistían. También cargaron contra la elección del diputado socialista. Fuentes del PSOE argumentaron que la decisión responde a que es el más óptimo para desmontar la propuesta de Feijóo de que gobierne la lista más votada, ya que Puente ejerce su labor en la oposición pese a haber quedado primero en las elecciones en Valladolid. Pero en el PP resaltan que, precisamente, el socialista era partidario de una abstención del PSOE para que Vox no entrara en la Junta de Castilla y León. "Sánchez le ha sacado para mostrar su perfil más radical, el del nuevo Partido Socialista".

Minutos antes de que Feijóo subiera a la tribuna, su equipo más cercano trataba de rebajar la expectativas sobre el discurso que pronunciaría. "¿Qué discurso de investidura se recuerda hasta ahora?", dijeron quienes luego aplaudieron su intervención. Los populares consultados coincidieron en que el candidato estuvo acertado y "tranquilo" en sus intervenciones. "Ha estado muy bien", sostienen varios de los dirigentes que acompañaron al líder.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se sumó al reconocimiento en su cuenta de Twitter [ahora X]. "Feijóo ha demostrado solvencia, conocimiento y proyecto para España... Y también se ha sabido defender valientemente de lo que tenía enfrente: inquina, ira y falta de respeto al debate de investidura".

Feijóo se ganó en su primera jornada de investidura la unidad y el fervor de su partido, tal y como lo escenificó a su entrada en el Congreso, rodeado de todo su grupo parlamentario, arropado por sus barones territoriales y aplaudido por decenas de personas congregadas en la Carrera de San Jerónimo. Y así lo comprobó al término de su discurso, con la larga y cerrada ovación de los suyos. A ello se sumaría el "apoyo social" que logró el PP en las calles el pasado domingo y "la falta de argumentos" de Pedro Sánchez ante una posible amnistía: "Cuando renuncias a hablar es que no tienes respuesta".