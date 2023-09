El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de Madrid contra la ley de Vivienda

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la ley estatal de Vivienda por tres comunidades autónomas, el grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados y por el Parlament de Cataluña. Entre las autonomías recurrentes se encuentra Madrid, que llevó el texto al tribunal de garantías el pasado julio, además de Andalucía y Baleares.

"La ley aprobada con Bildu y ERC, invade competencias de las comunidades autónomas, contiene artículos inconstitucionales y graves errores jurídicos que perjudican seriamente al mercado inmobiliario y muy especialmente a los madrileños", esgrimió la presidenta Isabel Díaz Ayuso el día que la Comunidad presentó el recurso.

En un comunicado, el TC recuerda este martes que los recurrentes impugnan "numerosos artículos de la norma". Entre otros, la nota cita el 8 a), el 15.1, el 16, varios apartados de los artículos 18, 19 y 27, así como la disposición adicional tercera, la disposición transitoria primera y varios apartados de la disposición final primera.

"En las demandas de inconstitucionalidad se alega que la ley recurrida podría ser contraria al régimen de distribución de competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda", detalla el TC sobre los recursos que serán estudiados por los magistrados.

La Comunidad de Madrid presentó el recurso cuatro días antes de las elecciones del 23-J, pero la decisión no fue una sorpresa. Díaz Ayuso y su entonces consejera responsable de Vivienda, Paloma Martín, habían avanzando en numerosas ocasiones que recurrirían el texto aprobado por el Gobierno de coalición, incluso antes de conocerse el texto de la norma. La jefa del Ejecutivo regional, además, también había adelantado que Madrid no aplicaría ninguna medida del texto que no fuera obligatoria para las comunidades autónomas.

El día que aprobó la presentación de la demanda de inconstitucionalidad, desde el Gobierno madrileño explicaron que su recurso incidía en la excesiva regulación por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia sobre protección pública o a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.

El TC estudiará ahora el fondo de todos los recursos que le han llegado y tomará una decisión sobre el encaje de esta norma en el sistema constitucional, analizando si invade o no competencias autonómicas. No se espera que sea un fallo que se conozca en el corto plazo, porque el estudio de la materia suele ocupar meses, a veces años, a los magistrados.