El Ayuntamiento de Valencia inicia los trámites para cambiar el nombre de la ciudad

El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este martes, con los votos en contra de la oposición, iniciar el procedimiento para el cambio de nombre oficial de la ciudad pero sin hacer referencia a les 'Normes del Puig' para "no contradecir" el informe de los servicios jurídicos del consistorio.

El estudio jurídico realizado por el Ayuntamiento sobre la modificación del topónimo advierte de que la propuesta de cambiar la denominación de la ciudad por la versión bilingüe 'Valéncia/Valencia' -es decir, con tilde cerrada siguiendo las denominadas 'Normes del Puig'- "excede las competencias legales que se le otorgan al municipio, ya que la normativa lingüística en la Comunitat Valenciana", la fija la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) esta institución según establece el artículo 41 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Por tanto, "infringiría el ordenamiento jurídico".

Tras darse a conocer el informe, el pleno municipal, con los votos a favor del PP y de Vox, ha optado por retirar la alusión a las Normes del Puig, aunque mantiene en su propuesta que la denominación en valenciano de la ciudad sea Valencia (en castellano) y Valéncia -en valenciano- lleve el acento cerrado "para que no haya ninguna confusión".

Asimismo, no ha salido adelante la petición de Compromís de que, tras este informe, se retirase el punto del día porque es una propuesta que convierte al valenciano es "un arma de autodestrucción" y tampoco se ha aprobado una enmienda del PSPV para aprobar la versión bilingüe 'Valencia/València'.

De este modo, la propuesta finalmente aprobada tras la enmienda de modificación presentada por Vox al dictamen señala "iniciar el procedimiento de acuerdo con el decreto 69/2017 de 2 de junio para el cambio de denominación del municipio por la versión bilingüe Valencia/València". Así se ha suprimido la redacción original que añadía: "de conformidad con les Normes del Puig, avaladas por la Real Academia de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat y otras instituciones representativas de la cultura auténticamente valenciana" para que "quedara claro el sentido del acento y no hubiera ninguna confusión".

Al respecto, el portavoz de Vox, Juan Manuel Bádenas, ha justificado este cambio para "no contradecir ningún informe jurídico elaborado en el Ayuntamiento". .

Bádenas, durante el debate ha argumentado que la toponimia de la ciudad debe ser en castellano, de acuerdo con la Constitución Española, y en valenciano, según el Estatuto de Autonomía, "pero no siguiendo 'les Normes de Castelló'", que según ha afirmado "se corresponden con lo que dicta el Institut d'Estudis Catalans'.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Ferrer San Segundo, ha señalado a la oposición que han hecho "el debate de los 'fake'" porque solo se trata de aprobar el proceso de inicio de cambio de nombre para "ajustar la pronunciación a la toponimia oficial", y "luego se recogerán los informes científicos preceptivos".

Además, ha recalcado que "no hay unanimidad dentro de la propia AVL" y ha afirmado que fue el Botànic el que "creó que problema al eliminar la denominación en castellano". En ese sentido, ha señalado que la moción socialista supone tras ocho años que "una auténtica rectificación a ellos mismos" y que dan la razón al PP.

Por su parte, el PSPV ha trasladado al PP un acuerdo, que ha rechazado, para votar la doble denominación 'Valencia/València' tal y como ellos mismos propusieron en la moción de Alcaldía aprobada en la Junta de Gobierno Local del día 20 de junio de 2023.

Al respecto, la concejal Nuria Llopis ha recordado que es la AVL la competente para dictar la normativa lingüística y que ya emitió un informe en 2017 en el que señalaba que aunque "la pronunciación recomendada por los valencianos es con acento cerrado, la grafía adecuada desde el punto de vista histórico y lingüístico del topónimo es València con acento abierto".

"La lengua no se puede usar para dividir"

"Lo que ahora plantean no es una cosa que escribir el nombre de la ciudad con una falta de ortografía. La lengua no se pueden utilizar para dividir a los valencianos. Usted, señora Catalá, dice en reiteradas ocasiones que quiere una Valencia sensible, sensata y dialogante, pues lleguemos a ese consenso", le ha reclamado. Antes del pleno, la portavoz socialista, Sandra Gómez, ha recalcado al respecto: "El PP solo tiene una opción y es dar marcha atrás, dejarse de arrastrar por esa agenda ultra de Vox y tomar sus propias decisiones".

Por su parte, desde Compromís Pere Fuset, ha advertido de que actuar contra la ley de manera consciente es "prevaricar". "Ustedes quieren que el valenciano sea un sinónimo de bronca y de división al reabrir conflictos que a nadie interesan. Los que no usan nuestra lengua sí que abusan de ella", les ha echado en cara y ha advertido de que no se trata solo de falta de ortografía sino de "ilegalidades".

"Esto es materia de los lingüistas, no es competencia de una alcaldesa a tiempo parcial, ni tampoco de sus socios ultras, aunque lleven nombre de diccionario", ha apostillado.