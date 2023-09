Abascal tiende la mano a Feijóo para combatir la "autocracia" de Sánchez: "Vox no es el enemigo"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado el respaldo de los 33 diputados de su formación a la investidura del presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, al que ha tendido la mano para combatir la "autocracia" de Pedro Sánchez, y ha pedido seguir avanzando en el camino de entendimiento demostrado en las cinco comunidades autónomas donde PP y Vox ya gobiernan en coalición.

Abascal ha dicho desde la tribuna del Congreso de los Diputados que no es momento de "partidismos", sino de defender la unidad de España. "No se olvide, señor Feijóo, nunca más de que Vox no es el enemigo y no va a desaparecer. Acepte la realidad y regrese a la distancia infinita con los enemigos de España y convivencia", ha instado.

