Madrid estudia la fórmula jurídica para hacer propietarios de sus viviendas a los afectados del Plan 18.000

Los afectados del Plan 18.000 vuelven a movilizarse. Piden al Ayuntamiento de Madrid que ponga solución a la incertidumbre que viven desde que en el Pleno de abril decidieron paralizar el pliego que ponía precio al suelo sobre el que están construidas sus viviendas. Por su parte, el Consistorio "está analizando internamente y jurídicamente" cuál podría ser el procedimiento para que los vecinos a los que ya se les ha terminado el periodo de protección oficial puedan convertirse en plenos propietarios de sus casas.

Así lo ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. Sin embargo, la realidad es más compleja, puesto que hay viviendas en las que todavía no ha vencido el régimen de protección y que, como consecuencia de los Acuerdos de la Villa, no pueden comprar el suelo. Para estos casos, el Ayuntamiento también está estudiando las posibilidades. "Estamos viendo internamente la posibilidad de convertir en propietarios a esos superficiarios de tal manera que los que tienen hoy una vivienda protegida puedan tener una vivienda en propiedad y, por tanto, no les venza la protección", ha apuntado.

Estas declaraciones llegan después de que la portavoz socialista, Reyes Maroto, recibiese en su despacho a los vecinos afectados. Tras el encuentro, instó al Ayuntamiento a que pusiese en marcha lo antes posible las soluciones al problema. "Se ha perdido demasiado tiempo", indicó. "La vivienda es uno de los principales problemas que tienen los madrileños, sobre todo los jóvenes y las familias y, desde luego, los afectados por el Plan 18.000", añadió.

Desistimiento del pliego

Fue en marzo cuando el área de Urbanismo, todavía encabezada por Mariano Fuentes, publicó el pliego de condiciones que ponía precio al suelo de las viviendas del Plan 18.000 que ya no estaban calificadas como protegidas. Estos vecinos son derechos superficiarios, es decir, han comprado la vivienda, pero el suelo sigue siendo propiedad del Ayuntamiento. A través de estos pliegos, el Consistorio les ofrece la posibilidad de convertirse en propietarios de pleno derecho de sus viviendas.

El pliego de Fuentes fue la primera vez que solo se ponía a la venta estos terrenos y no todos los que conformaban el programa. El motivo fueron los Acuerdos de la Villa, que firmaron todos los grupos municipales y que prohibían la venta de suelos protegidos por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, esto propició que los terrenos multiplicasen hasta por ocho su valor respecto al pliego que se publicó en 2018, cuando todavía se regían por la protección oficial.

Tras diversas manifestaciones y discusiones entre las formaciones municipales, Fuentes accedió a paralizar el pliego en el Pleno que se celebró el pasado mes de abril. En él, se acordó también que las nuevas condiciones serían establecidas por el equipo de Gobierno que saliese de las urnas el 28 de mayo. Bajo el amparo de la mayoría absoluta, Carabante mantuvo una reunión con los afectados el 24 de julio para conocer de primera mano la posición que estos mantenían y, a partir de entonces, proceder a analizar las posibles soluciones.

Aunque los afectados solicitaron a principios de septiembre un nuevo encuentro con Carabante, todavía no han recibido respuesta. No obstante, el delegado ha indicado que están trabajando con los servicios jurídicos sobre este asunto para poder definir alguna solución.