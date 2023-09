Jonan Wiergo abandona por sorpresa su casa: "Ahora toca abrir una nueva etapa"

Jonan Wiergo ha tomado una drástica decisión. El que fuera concursante de la última edición de Supervivientes, ha tomado la determinación de abandonar la casa en la que ha vivido estos últimos años tras recuperarse de la operación que se realizó para solventar sus problemas respiratorios.

"El Jonan de hace unos años me diría que no tuviera miedo a los cambios, y trato de escucharlo constantemente". Con estas palabras, el influencer de 26 años ha anunciado a sus más de 600.000 seguidores de Instagram que va a empezar de cero en una nueva ciudad para empezar una nueva etapa de su vida.

Como no podría ser de otra forma, Wiergo ha compartido este proceso de mudanza a través de un vídeo en el que se ve al joven empaquetando todas sus cosas, haciendo las maletas y, en definitiva, diciendo adiós a la casa en la que durante los últimos años ha vivido junto a su pareja en Valencia, ciudad en la que fundó su popular restaurante vegano.

"La decisión de movernos a otra ciudad (aunque vaya a estar viniendo a Valencia cada 2x3) me ha costado, y no ha sido algo repentino, pero no puedo quedarme quieto, porque hay que seguir avanzando", confiesa el amigo de Adara Molinero.

Asimismo, el influencer no oculta tampoco su nostalgia ante el momento de cambios que se le avecina: "Se me pasan tantísimas cosas por la cabeza de estos años en Valencia...todo lo que ha pasado, me enseña algo".

Sin embargo, también se siente con muchas ganas de afrontar lo que le depara en su nueva vida en la ciudad condal: "Ahora toca abrir otra etapa y ver qué depara Barcelona para lo que queda de año y para el próximo", explica Wiergo, quien tan solo espera que tenga "mucho trabajo y muchas burgers", en una referencia a su propio restaurante.