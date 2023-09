Trump la lía al posar con una pistola 'Glock' y decir que quiere comprarla: ¿ha violado su libertad condicional y podría ir a la cárcel?

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2019) se ha situado en el punto de mira con su última estrategia electoral. Este lunes, con el fin de reclutar nuevos votos, decidió acudir a una tienda de armas de Carolina del Sur para adquirir una pistola semiautomática del modelo Glock.

Sin embargo, este movimiento podría jugar con los derechos del candidato a la presidencia puesto que, en su caso, la tenencia de armas es un delito al encontrarse en libertad condicional.

Por ello, minutos después de que el portavoz de su campaña, Steven Cheung, colgara un vídeo en X (antes Twitter) en el que se ve a Trump contemplando la pistola y declarando que la quería comprar, la publicación fue eliminada. En ella también se afirmaba que el candidato había adquirido el arma.

">

Posteriormente el portavoz hizo declaraciones ante la CNN en las que aseguraba que, finalmente, el expresidente no había comprado el arma, al igual que aclaró la reportera de The Post Courier Caitlyn Byrd en otro post de X, donde deja claro que "Trump *NO* compró un arma. Las miró. Hay una diferencia".

A continuación, Byrd volvió a publicar un post en el que aclaraba: "No vi a Trump comprar este arma, ni ninguna otra, durante su parada en Palmetto State Armory, pero sí hizo preguntas y miró tres armas de fuego diferentes".

Alayna Tenne, reportera de CNN, adjuntó poco después otra publicación en la que expresaba un mensaje similar al de su compañera de profesión.

¿Podría ir a la cárcel?

En la actualidad, el expresidente se encuentra en estado de libertad con fianza tras haber sido imputado de 13 cargos por el jurado de Georgia el pasado agosto, por haber intentado manipular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado.

En 1968, tras los asesinatos del presidente estadounidense John Kennedy, del fiscal general Robert Kennedy y del Dr. Martin Luther King, el país promulgó la Ley de Control de Armas, con la que se estableció una nueva licencia y una regulación más estricta, la cual recoge, entre otras cosas, una categoría de "personas no autorizadas".

Esta categoría detalla en su primer apartado que "no pueden recibir ni poseer legalmente armas de fuego o municiones" ninguna persona que "haya sido condenada en un tribunal por un delito condenado a prisión por un período mayor de un año", condición que cumple el expresidente Donald Trump.

Por ello, si el candidato hubiera comprado la pistola Glock con la que ha desatado la polémica, podría enfrentarse a nuevos problemas legales con la justicia, ya que habría actuado en contra de la ley.