Tu horóscopo diario: martes 26 de septiembre de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 26 de septiembre de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Sé prudente y audaz en los asuntos relacionados con el dinero y el patrimonio, porque hoy será un día de sorpresas y lo que parece que irá en una dirección podría ir, finalmente, por otra. Pero, en compensación, va a ser un día bastante mejor en los asuntos del corazón y para las situaciones placenteras o agradables.

Tauro

La influencia de Urano, que hoy será poderosa, te traerá la ayuda de amigos, ya sea en el ámbito laboral o también en asuntos de tipo personal. Sin embargo, en lo que se refiere al trabajo y otros temas mundanos, conviene que te desenvuelvas con más prudencia, ya que en esto será un día de sorpresas e incertidumbres.

Géminis

Debajo de tu personalidad fría, mental, hábil e inteligente se esconde un gran corazón y hoy la vida te dará la oportunidad de mostrarlo y compartir tu suerte con otra u otras personas. En muchas otras ocasiones has sabido mostrar tu listeza, pero hoy le toca el turno al corazón y muy pronto la vida te lo va a compensar.

Cáncer

Tu personalidad se rige, por encima de todo, por los sentimientos y emociones y hoy una influencia adversa de Urano podría hacer que estos impulsos emocionales se canalicen de forma negativa o incluso autodestructiva por cualquier razón, aunque esta tenga muy poca importancia, ya sea en el trabajo o con la familia.

Leo

Una posición adversa de Urano te advierte que hoy debes tener mucho cuidado con tu lado más explosivo o colérico, tanto en el trabajo como el entorno familiar. Sin darte cuenta hoy puedes hacer mucho daño con tus palabras y actitudes, cuando todo lo hubieras podido resolver de una manera bastante más diplomática.

Virgo

La influencia dominante, pero adversa, de Urano hará que de nuevo vuelvas a mostrar el lado más radical, rígido y suspicaz de tu personalidad ante problemas u obstáculos que podrías afrontar de otra manera muy distinta. Te van a hacer una pequeña injusticia en el trabajo, pero reaccionar como un tigre no lo solucionará.

Libra

La magnífica influencia del Sol te va a dar la posibilidad de realizar sueños, o grandes ilusiones, o al menos te pondrá mucho más cerca de que esto suceda. La influencia de Urano, que hoy va a ser negativa para muchos de los signos, para ti será más positiva y práctica porque va a potenciar tu lado más inspirado e intuitivo.

Escorpio

Hoy tendrás un día favorable para los viajes y para la actividad en general. La influencia de Urano te ayudará a sacar tu lado más intuitivo e inspirado y te será muy favorable para tu trabajo, aunque también te volverá más independiente y te costará mucho más seguir las instrucciones de tus superiores. Hoy irás a tu aire.

Sagitario

Tienes un gran corazón y siempre te estás preocupando por los demás, sobre todo por tus seres queridos, pero hoy tienes que centrar tu atención en tus propios asuntos. Aunque tú no los ves a tu alrededor hay personas que te envidian y conspiran para arrebatarte las cosas que tanto te ha costado conseguir. Ve con prudencia.

Capricornio

Estás atravesando un buen momento y no lo debes desaprovechar, porque el tren de tu vida pasa y si no eres capaz de cogerlo a tiempo entonces se marcha y con él las oportunidades. Se acerca algo muy bueno para ti en el terreno laboral o financiero y muy pronto va a llamar a tu puerta. No te entretengas en otras pequeñeces.

Acuario

Hoy tu planeta regente, Urano, se hallará poderoso, aunque algo disonante, pero esta posición no será mala para ti sino todo lo contrario, devolviéndote una vez más tu inspiración y ayudándote a que encuentres de nuevo el camino. Pero también hoy va a ser un día de muchas sorpresas y no te conviene hacer muchos planes.

Piscis

Urano será hoy el planeta dominante, aunque no te dará sus mejores influjos. Vas a tener un día de sorpresas, pero las cosas buenas o los frutos que esperabas quizás no lleguen o se retrasen para más adelante. Si hay un refrán ideal este día de hoy ese sería: El hombre propone y Dios dispone. Debes tener paciencia y esperar.