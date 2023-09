La incertidumbre de Isabel Pantoja a punto de celebrarse la boda de su hija

Isabel Pantoja triunfó en su recital sevillano ante más de 8.300 personas que vibraron con el que, dicen, fue su mejor concierto de los cinco años. Ni los evidentes problemas de sonido ni la polémica por la venta de localidades empañaron uno de los días más importantes de su vida artística.

Junto a Isabel estuvieron quienes tenían que estar. Anabel y Agustín cubrieron las necesidades emocionales y su equipo cumplió, como siempre, con las altas expectativas marcadas por la diva, que vive ajena a las habladurías de colaboradores y polemistas que estos días están centrados en la boda de su hija Chabelita.

El enlace, que tendrá lugar el próximo 13 de octubre en Sevilla, está dando mucho de qué hablar porque Pantoja ha declinado acudir. Todo su entorno coincide en que no debe complacer a quien está generándole tantos quebraderos de cabeza: "No puede perdonar que haya elegido como padrino a Jorge Javier Vázquez, una persona que tanto daño le ha hecho. No es una cuestión de rencor, sino de respeto", explican a 20minutos.

Las mismas voces recuerdan las traiciones televisivas, los desplantes por los platós y las extrañas relaciones que mantiene con sus enemigos públicos. Aunque a veces tiene intención de hacer borrón y cuenta nueva, el peso de la realidad acaba por quitarle la idea de la cabeza por muy doloroso que resulte.

Sin embargo, quienes la conocen y se comunican con este que les escribe, no descartan que en el último momento, Isabel se deje llevar por sus pasiones como madre y del campanazo presentándose allí y desafiando a quienes la quieren ver humillada.