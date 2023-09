Terelu y Carmen Borrego visitan a Pedro Sánchez en la Moncloa

Terelu Campos y Carmen Borrego se han reunido este lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las hijas de María Teresa Campos han acudido a la Moncloa antes de celebrar el entierro de su madre, la presentadora María Teresa Campos, en Madrid.

No han trascendido los motivos del encuentro entre las colaboradoras de televisión y el político del PSOE. Tan solo se sabe que, al salir, las dos llevaban consigo un sobre blanco del que no han querido desvelar el contenido, según ha explicado TardeAR.

Tras el encuentro, ambas han vuelto a ser llevadas en un vehículo oficial a un restaurante donde, a pesar de dejarse ver con semblante serio, las hermanas han disfrutado de una charla tranquila.

La veterana periodista mantenía una buena relación con el líder del Ejecutivo, que acudió a darle el último adiós el pasado 5 de septiembre en el tanatorio de La Paz.

El presidente del Gobierno valoró que la comunicadora era "un referente". "María Teresa rompió muchos techos de cristal, siempre estuvo comprometida con la causa de la igualdad entre hombres y mujeres", dijo.

La presentadora entrevistó a Sánchez antes de llegar a la presidencia y, desde entonces, mantenían el contacto de manera recurrente. "Desde esa entrevista tuvimos una relación, no voy a decir estrecha, pero sí que tuvimos una relación de comunicación bastante recurrente porque ella era una mujer muy comprometida con la sociedad", contó el político.

"Seguía mucho la política, la actualidad política y los debates en nuestro país y, bueno, no voy a decir que fue una amiga porque evidentemente no fuimos personas muy cercanas en ese aspecto, pero sí que tuvimos una comunicación muy recurrente en donde, bueno, pues intercambiamos pareceres, ella siempre me daba mucho su opinión".