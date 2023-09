División en Ciudad Lineal por los nuevos parquímetros: "Hay más huecos, pero los comercios tenemos que alquilar garajes"

Pueblo Nuevo, Concepción, Atalaya, San Juan Bautista y San Isidro. Son los cinco barrios de Ciudad Lineal y Carabanchel que este lunes han estrenado parquímetros debido a las nuevas zonas Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) que el Ayuntamiento de Madrid ha implantado. Los vecinos coinciden en que su puesta en marcha ha mitigado el 'efecto frontera' que llevaban tiempo sufriendo. Sin embargo, no todos aplauden la medida al completo. Es el caso, por ejemplo, de los comercios que ya no pueden aparcar libremente en la calle y se han visto obligados a alquilar plazas de garaje.

En esa situación se encuentra Alberto, que trabaja en una asesoría de situada en el barrio de Concepción. Cuenta que, hace unos meses, decidió alquilar una plaza en un parking que hay cerca de donde se encuentra su empresa. Sin embargo, no es una decisión con la que se sienta del todo feliz. Es un gasto más. "Es verdad que ahora hay más huecos libres y que no está la calle atascada, pero yo tengo que pagar 90 euros porque ya no puedo aparcar aquí", explica. Y es que al no vivir en la zona, no puede solicitar la tarjeta residente.

Juan, otro trabajador de la zona, también ha tenido que alquilar una plaza en el mismo garaje. "Nosotros hemos tenido suerte, porque, al menos, hemos conseguido que nos cueste 90 euros mensuales", indica. Sin embargo, explica que estos precios han subido drásticamente en las últimas semanas y se sitúan ahora en torno a los 130 euros. Los motivos son dos: la llegada de los parquímetros y la temporada de toros.

Descongestionar las calles

A pesar de esta visión de los comerciantes afectados, los vecinos están contentos con la llegada de la zona SER. Juan y Carlos defienden que "era necesario" porque vive mucha gente en el barrio. "Al final, este barrio, además de tener muchos residentes, era la frontera con Ventas, que ya tenía parquímetros", indican. Este hecho propició que mucha gente se acercase hasta Concepción para dejar sus coches y continuar el camino en otros medios de transporte como Metro o autobús, convirtiendo así el barrio en una zona frontera.

Nuevas plazas, pintadas de verde, reguladas por los parquímetros Jose González

Igual de satisfecho se encuentra Ricardo, que ha estrenado uno de los parquímetros instalados. "Antes estabas casi una hora buscando algún hueco libre", apunta. "Ya no hace falta, las plazas están mucho menos congestionadas y no cuesta tanto aparcar", añade.

Como toda medida, no puede complacer al 100% de la gente. Entre los detractores se encuentra Armando que, aunque aplaude que ya no tiene que dar "muchas vueltas" para encontrar sitio, se está viendo perjudicado. "Yo tengo una furgoneta y no puedo sacarme el bono, así que solo puedo aparcar durante unas horas, pagando el parquímetro y luego moverlo", comenta. Aunque los días laborables no nota tanto la diferencia, puesto que sale muy pronto de casa y llega tarde, cree que va a ser un problema los sábados. "La verdad es que no sé qué haré, porque estar pagando todas las mañanas no creo que me salga rentable", indica.

Más de 6.000 plazas reguladas

El Ayuntamiento regula ya 6.604 nuevas plazas. De todas ellas, 1.150 se encuentran en el barrio de Pueblo Nuevo, 2.475 en Concepción, 2.374 en San Juan Bautista, 140 en Atalaya y 465 en San Isidro. Para todas ellas, los vecinos pueden pedir la autorización de residente desde el pasado 4 de septiembre.

Pueden hacerlo a través de la página web www.madrid.es/ser, el teléfono 010, cualquiera de las oficinas de atención a los ciudadanos de Línea Madrid o la Oficina Especializada de la calle Bustamante, 16.