Las alternativas a los viajes del Imserso para las personas que se hayan quedado sin plaza

Los viajes del Imserso comenzarán, previsiblemente, en la segunda quincena de octubre, tras resolverse los procedimientos judiciales abiertos que habían paralizado el programa de viajes del Instituto de Mayores. Las plazas de los lotes, concedidos a la empresa turística Avoris, comenzarán a concederse tras la firma del contrato y el reparto de las cartas de acreditación.

El plazo de inscripción para nuevos solicitantes para participar en estos viajes finalizó el pasado 25 de julio, por lo que todos aquellos que no lo solicitaron en esa fecha y no sean participantes de años anteriores (en cuyo caso, ya habrán recibido la carta de renovación), no podrán participar de la campaña de este año.

Sin embargo, existen algunas alternativas de viajes para todos aquellos que hayan quedado fuera de plazo de los viajes del Imserso y que cuentan con opciones asequibles para los mayores.

Agencias y portales ofrecen viajes para mayores

Existen algunos portales especializados en viajes para pensionistas que si bien no son tan económicos como los viajes del Imserso, ofrecen alternativas a precios similares. Es el caso de Mundosenior, un portal de viajes que incluye en sus destinos costas españolas como las de Alicante, Málaga, Girona o Tarragona, viajes insulares a Canarias y Baleares, circuitos nacionales o incluso circuitos europeos o viajes temáticos destinados a visitar los mercadillos navideños de Europa Central, como los de Viena, Praga o Múnich.

Es posible conocer los precios a través del apartado de reservas de la página web, seleccionando el destino, el tipo de viaje y el número de días. Por ejemplo, un viaje de ocho días a Mallorca con hotel y transporte incluido saldría por 425 euros por persona, mientras que una ruta de ocho días, con cuatro vuelos, por la isla de Sicilia, con alojamiento y transporte incluido, saldría por 1.120 euros por persona. El único requisito: ser mayor de 55 años.

Otras agencias, como Viajes El Corte Inglés, cuentan con su propio portal destinado a viajes para mayores. llamado Club de Vacaciones, que cuenta con diferentes ofertas de viajes que pueden consultarse en su página web. Las ofertas cuentan con viajes nacionales y rutas internacionales para mayores de 60 años

Algunas comunidades cuentan con su propio programa

Otra opción asequible para los más mayores son las campañas de ofertas de viajes que se lanzan desde el sector público. Y es que más allá de los viajes del Imserso, algunas comunidades autónomas organizan sus propios viajes para mayores.

Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ofrece su servicio de Rutas culturales para personas mayores 2023, que este año incluye 114 escapadas, 161 rutas nacionales peninsulares, 56 rutas a Baleares y Canarias, 22 rutas a Portugal, 80 rutas a grandes ciudades internacionales, 287 rutas internacionales de media distancia, 228 de larga distancia y 55 cruceros, según informa el portal de la Comunidad de Madrid.

Para optar a estos viajes es necesario inscribirse en el programa, para lo que hay que ser mayor de 55 años y ser residente en la Comunidad de Madrid. Los precios de los recorridos, que pueden consultarse en los folletos de las agencias colaboradoras del programa, oscilan entre los 300 y 500 euros para recorridos nacionales de entre 4 y 7 días (incluyendo destinos insulares). Los recorridos internacionales por Europa, dentro de las rutas culturales, pueden costar alrededor de los 1.200 euros.

Otras comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha cuentan también con sus propios programas para que los mayores de 60 años puedan disfrutar de viajes a precio reducido.