Cristina Porta sufre una triste pérdida: "Te fuiste y siento que me estabas esperando para hacerlo"

Cristina Porta no está atravesando su mejor momento a nivel personal. Recientemente, la triste pérdida de un ser querido ha sacudido por completo emocionalmente a la periodista catalana.

En un emotivo mensaje que la colaboradora de Gran Hermano VIP ha compartido este lunes a través de sus redes sociales, la periodista ha querido rendir un sincero homenaje a la que fuera su madrina, quien falleció ayer de forma repentina.

"Ayer no supe que era la última vez que me mirabas", comienza escribiendo la exconcursante de ¡Vaya vacaciones! "A las dos horas de esta foto te fuiste y yo siento que me estabas esperando para hacerlo", revela la influencer a sus más de 155 mil seguidores de Instagram en un post compuesto por algunas imágenes que, sin ella saberlo, se convirtieron en su último recuerdo inmortalizado junto a su madrina.

A juicio de la colaboradora, este último encuentro con su madrina "no fue casualidad", sino, más bien, fruto del gran amor que esta profesaba a la familia, que hizo que velase por ellos hasta el final, esperando a verla por última vez antes de despedirse definitivamente. "No fue casualidad tampoco que te contara algo tan importante para mí", añade. "Como siempre me despedí diciéndote: 'Porta’t bé. T’estimo molt'".

"Has sido la mejor madrina", dice. "Y te seguiremos dando trabajo porque debes seguir cuidándonos desde allá arriba", expresa Porta, mostrándose completamente desolada tras esta dura pérdida. Jorge Pérez -su compañero en ¡Vaya vacaciones!-, Tony Spina -quien, recientemente, sufrió una dolora pérdida de un familiar-, y el Maestro Joao son algunas de las figuras públicas que han querido mandarle a la catalana mensajes de apoyo.

A pesar de todo, la exconcursante de Secret Story también se ha mostrado agradecida por haber podido disfrutar de la compañía de su madrina y de haberse podido despedir de ella. "Nunca te olvidaremos. Gracias por esperarme. Te quiero, guapa mía", concluye.