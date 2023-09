Amnistía con anestesia

Aunque Núñez Feijóo todavía no ha fracasado en su investidura, derrota que en el PP todos dan por descontada, pese a la patética llamada al transfuguismo a las filas socialistas, y Pedro Sánchez aún no ha sido designado por el rey como nuevo candidato, el único debate es la amnistía, su legitimidad y en qué condiciones va a concederse.

Lo que está claro es que Sánchez está dispuesto a ello, desmintiendo lo que hace unos meses afirmaba rotundamente sin haber dado ninguna explicación de por qué ahora sí y antes no, más allá de algún balbuceo con palabras huecas. Pero la política es un abanico de opciones, y una vez que la idea de otorgar una amnistía se ha normalizado, mientras hace unos meses era inconcebible, incluso para aquellos opinadores 'pedristas' y 'yolandistas' que ahora se han convertido en apóstoles de la buena nueva, la pregunta es si la amnistía se operará con o sin anestesia.

Dicho en plata, si habrá alguna contrapartida por parte del separatismo que no sea el chantaje para entregar el poder a Sánchez. Más concretamente, si Oriol Junqueras y Carles Puigdemont renunciarán a la unilateralidad a cambio de que se borren sus delitos. Si la amnistía fuera con anestesia, aunque no dejaría de ser menos censurable, pues algo tan excepcional y de dudosa constitucionalidad no puede ser el pago de una investidura, sería de entrada menos dolorosa.

Tanto Sánchez como Yolanda Díaz son conscientes de ello y todas las presiones sobre Junts y ERC van ahora mismo en esa dirección. La vicepresidenta en funciones ha sido la más explícita hasta ahora, pero también ayer en la fiesta del PSC hubo alusiones a ciertas condiciones. Amnistía a cambio de una declaración donde el independentismo renuncie a la unilateralidad.

Pero como el demonio está en los detalles, habrá que ver cómo se escenifica eso, y si es una renuncia permanente o circunscrita a un escenario de diálogo. O sea, mientras el Gobierno esté abierto a discutir fórmulas para «superar el conflicto político», Puigdemont y Junqueras aceptarán operar con anestesia.

Ahora bien, es imposible que el respeto por la legalidad pase a ser una posición de principios del separatismo. Quien piense que sus líderes van a dar ese paso, se equivoca. Así pues, prepárense para una operación con anestesia de deslegitimación de la actuación del Estado contra el procés.

Lograda la amnistía, cuando se agote la cuerda de las cesiones económicas, el independentismo chantajeará de nuevo con la autodeterminación, y entonces no habrá anestesia que valga.