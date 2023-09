El peculiar elemento que se lleva Putin a sus viajes al extranjero y que demuestra su obsesión por la seguridad

La obsesión de Vladimir Putin por su propia seguridad es muy conocida, pero desde que decidiera invadir Ucrania hace ahora 19 meses, dicen que su paranoia se ha incrementado.

Gleb Karakulov es un exoficial de la seguridad personal de élite de Putin, que desertó de Rusia y que ha revelado algunos detalles que dan más información sobre la personalidad del autócrata.

Karakulov asegura que ha hecho más de 180 viajes con el presidente ruso y, contrariamente a la especulación generalizada, Putin parece estar en mejor forma que la mayoría de las personas de su edad. El presidente ruso sólo ha cancelado algunos viajes por enfermedad y se somete a controles médicos anuales, dice.

Pero, curiosamente, Putin no lleva teléfono móvil ni utiliza Internet cuando viaja. Putin no requiere un acceso seguro a Internet en sus viajes, dijo Karakulov. "En todo mi servicio nunca lo he visto con un teléfono móvil", dijo en la entrevista con Dossier Center. "Toda la información que recibe es únicamente de personas cercanas a él. Es decir, vive en una especie de vacío de información", dice.

Putin, en cambio, viaja al extranjero con una especie de 'cabina telefónica' con una estación de trabajo y un dispositivo de comunicación, afirma el informante. Karakulov también contó cómo los temores de Putin a ser asesinado también lo han llevado a evitar los aviones y viajar en un tren blindado especial.

El tren de Putin se parece a cualquier otro, pintado de gris con una franja roja para combinar con otros vagones de ferrocarril en Rusia. A Putin no le gustó el hecho de que se puedan rastrear los aviones y prefiere el sigilo de un vagón de tren anodino, dijo Karakulov, quien añadió: "Entiendo que simplemente tiene miedo", dijo.